強化耐用性 傳三星下一代Galaxy Fold將採UTG取代舊有材料

三星電子 (Samsung Electronics) 正準備於 2020 年發布第二款可折疊智慧型手機設計，而該公司可能將採用與以往不同的設計及原料，藉此改善新機的耐用性。

三星電子宣布，第二款智慧型手機在設計上將使用超薄玻璃 (UTG) 作為防護玻璃，三星顯示器 (Samsung Display) 也已開始生產用於翻蓋設計的可折疊顯示器，而供應 UTG 的 DOWOO INSYS 也已開始生產初始產品。

UTG 是一種更薄的防護玻璃，需要經過額外的強化處理，每個 UTG 製造商都有自己的核心和獨家技術，UTG 也比目前摺疊手機常用的 PI 更為堅韌。



在三星電子和三星顯示器對許多國內外公司的 UTG 材料進行測試後，最終決定採用 DOWOO INSYS 的方法以及 SCHOTT AG 的玻璃作為 UTG 的基礎。

此次將是三星電子首次將 UTG 材料應用於設計，並極有可能在下一代 Galaxy Fold 中取代舊有的透明 PI 原料。

市場預計，三星的下一款可折疊智慧型手機可能會比現行的 Galaxy Fold 更長、但螢幕更窄，將著重於便攜性而非大螢幕，新產品面板的尺寸可能為 6.7 吋。