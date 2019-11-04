 「樹禾苑」  高雄最具世界級豪宅景緻的住宅案

在都市規劃的進步觀念下，「都市之肺」不再只有公園綠地，回歸自然、導入生態與防洪觀念的自然公園，是城市進步的主要象徵。興富發「樹禾苑」面對中都溼地生態公園首排，規劃 25 至 36 坪，不只佔據新豪宅聚落的地段價值，更是大高雄唯一擁有豪宅景緻住宅案。

中都溼地生態公園鳥瞰照。（圖 / 鉅亨網資料照）

位於高雄市中心的「中都溼地生態公園」歷時 7 年、耗資 30 億元的規劃，不僅曾獲得世界不動產聯盟 FIABCI 全球卓越建設獎的「環境復育獎首獎」，位於愛河、美術館特區、火車站旁的 12.6 公頃綠地，改造成為最知名的生態公園重劃區，被喻為是高雄下一個豪宅聚落，地段價值比肩台北大安森林公園。

興富發建設專案經理李庭甄表示，對比美術館的高密度住宅環境，中都溼地生態公園採取低密度開發，但在車程 5 至 10 分鐘可以分別抵達高雄火車站、巨蛋商圈、高鐵左營站、中山高九如交流道，位置十分適中。

以中都溼地生態公園而言，共有 7 塊土地擁有公園第一排的優勢，興富發建設取得其中 3 塊，李庭甄認為：「『樹禾苑』基地不管是景觀、視野都擁有最好的條件。」除了生態公園首排外，基地另一側同樣面臨千坪的榕樹公園，因此「一面萬坪溼地、一面千坪綠地」成為該案最大的特色。

為了創造最大的景觀價值，「樹禾苑」將建築轉了一個方向，打造出戶戶有景、從公園出門的優勢；在產品設定上，25 至 36 坪的規劃，更是大高雄地區目前唯一一座有豪宅級景緻的精品豪宅，受到不少重視生活環境、住宅品質的高資產頂客族、退休銀髮族甚至菁英首購族青睞。