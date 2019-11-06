手遊生命週期因素影響 傳奇10月營收月減17% 近6個月低點

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年11月6號17點29分

傳奇 (4994-TW) 今 (6) 日公告 10 月合併營收 2.86 億元，受到手遊生命週期因素影響，營收月減 17.53%，但仍年增逾 3.03 倍，為近 6 個月低點；前 10 個月累計營收 3.15 億元，年增逾 3.23 倍，續創近 9 年來新高。

傳奇以自有遊戲 IP《拉普拉斯的神子》，授權中國簡悅開發日系 MMORPG 手遊《風之國度》，去年 5 月在中國推出，12 月初也在台港澳雙平台上市，今年 4 月並進軍日本市場，寫下亮眼成績，成功拓展海外營運版圖。

傳奇表示，《風之國度》上市至今營收穩定，10 月持續挹注集團營收達 2.76 億元，及權利金收入 987 萬元，惟受到手遊生命週期因素影響，使營收較上月衰退，但研發團隊並將持續調整優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。除《風之國度》外，傳奇 8 月底也在台港同步推出奇幻美型風格手遊《幻想神域 2》。

在《風之國度》動能強勁下，傳奇今年首季終結連 10 季虧損，每股賺 1.52 元，營運轉盈，且今年以來營收幾乎逐月改寫新猷，7 月營收登峰達 3.95 億元，前 10 月累計營收也寫下近 9 年新高紀錄，年增 3.23 倍，營收規模較去年大幅擴增，更成功帶動第 3 季營收續創新高，突破 10 億元大關，季增逾 23%。

