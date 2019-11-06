〈米蘭機車展亮點〉光陽展示電動機車開發技術 電動重機RevoNEX亮相

台灣機車龍頭 KYMCO 光陽今 (6) 日在 2019 年米蘭國際機車大展 (EICMA) 發表 KYMCO i-One 智慧電動機車系列，其中 KYMCO i-One DX 運動版更是首次亮相，等同 125c.c. 的白牌機車定位，同時，光陽也展出全新高性能電動重機 RevoNEX，全力向市場宣示開發電動機車技術。

光陽集團董事長柯勝峯表示，i-One 是光陽為滿足不同車主需求，發展出異於油電共用外觀的全新機種，也代表 KYMCO 125cc 等級電動車達到新里程碑，未來除了 i-One，將推出更多重型電動車產品。

另一方面，柯勝峯指出，KYMCO RevoNEX 是全電動街跑重機，不僅突破傳統街跑重機的限制，也是首次以電動車平台打造的街跑重機，而非在電動街車的設定中提供高性能，預計 2021 年正式銷售。

光陽此次發表的 i-One DX 運動版，由於採用邊掛馬達設計，續航力一口氣提升了 50%，從 60 km(定速 30 km/h) 增加至 90km(定速 30 km/h)，極速方面則從原本的 61 km 提升至 74 km，也增加了 20%，已相當於 125c.c. 的白牌機車。

而 i-One 智慧電動機車，設計上是搭載 2 顆 Ionex 電池，為目前業界最輕的電池、僅 6 公斤，力拚透過輕量設計，吸引更多女性客群。