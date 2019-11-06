亞洲降息潮不停！泰國央行又降息1碼 符合預期

泰國央行週三 (6 日) 宣布降息 1 碼，將基準利率下調至 1.25% 的歷史低點，以提振經濟，並打壓匯率走升趨勢，此政策決定符合外界預期。

泰國央行貨幣政策委員會以 5 票對 2 票，決定下調利率 25 個基點，為今年第 2 次降息。政策宣布後泰銖急貶，至 30.365 附近。

(圖表取自 Investing.com)

泰國央行表示，由於經濟增長低於潛在水準，因而實施降息。此外，預計通膨今明兩年都將低於目標值。

泰國政府之前已經調降今年 GDP 的預測，由原本的 3.3-3.8%，降至 2.7-3.2%，並在今年 8 月推出 3160 億泰銖 (約 100 億美元) 的經濟刺激計畫。

泰國央行特別表達了對泰銖走強的憂心，認為此一趨勢很大程度上影響經濟發展，泰國央行表示，將會宣布鼓勵資金外流，以減緩泰銖走強的措施。

泰銖兌美元在 10 月 25 日觸及 30.15，為 2013 年 5 月以來的最高點。全球央行的降息潮，加上泰國穩定的經常帳，吸引外資流入，推高了泰銖的價值。過去 1 年以來，泰銖兌美元升值 9.2%，為新興國家之最。

另一方面，泰國通膨持續不振，10 月的 CPI 為上漲 0.11%，是 2017 年 6 月以來的最低，同時此一通膨率已連續 5 個月低於央行設定的 1-4% 的目標範圍。