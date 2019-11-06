又見美國政府關門危機 白宮、國會急談短期撥款方案

美國又一次進入政府關門的倒數計時，美國總統川普拒絕排除政府停擺的可能性，另一方面，美國國會議員及白宮官員週二 (5 日) 表示，美國國會和白宮也正討論制訂法案，以便政府機構在 11 月 21 日現行撥款到期過後保持運作。

這次之所以又出現關門危機，在於依據美國國會 9 月通過的議案，聯邦政府可使用短期資金運作至 11 月 21 日，原先如果 10 月 1 日起全年度的預算通過，將不會有問題。但兩黨對於墨西哥築牆仍存爭議，致使預算仍未過關。

因此，美國目前國會與白宮才會再討論新的短期方案，避免政府又因經費用完而關門，美國參議院撥款委員會主席 Richard Shelby 表示，現在對於新的臨時撥款法案，可能的有效期限有很多個，還在權衡最好的選擇。

新案的有效期限可能到今年 12 月中旬、或甚至跨至 2020 年。Shelby 指出，他還在考慮的另一個期限，是到明年 2 月。

在此同時，由於眾議院民主黨人士已針對川普展開正式彈劾調查，使預算的討論添增變數。

到 11 月底或 12 月，眾議院可能圍繞川普的彈劾條款，進行全面辯論和投票。如果在眾議院獲得通過，將再送往參議院進行程序。

市場人士擔心，如果此一時間遇上政府關門，可能帶來政治亂局，影響全球金融市場。

去年年底和今年年初，由於國會拒絕撥付邊境築牆經費，美國政府部分關門 35 天，持續時間長度創下紀錄。

另一個不利因素在於，眾議院本週正在休會，意味著在當前的撥款法案到期前，議員們只有 8 天的立法時間來採取行動。