美中若達成貿易協議前景看好？前美財長桑默斯：是在自欺欺人

隨著美中貿易戰似乎逐漸緩和，兩國有機會達成第一階段的貿易協定。然而，前美國財政部長桑默斯 (Larry Summers) 在週三 (6 日) 表示，美中兩國即將簽署的所謂第一階段貿易協議，但這恐怕無法解決全球經濟目前面臨的所有問題。

Summers 在接受採訪時表示，如果認為在兩國簽署第一階段貿易協議後，就能得到經濟上的「天堂」，那我們就是在自欺欺人，因為還有更深層、更大的問題阻礙了全球的迅速成長。

Summers 曾任美國前總統柯林頓 (Bill Clinton) 時期的財政部長，以及前總統歐巴馬 (Barack Obama) 時期的經濟顧問，Summers 目前是哈佛大學的教授。

自去年美中貿易戰以來，全球經濟成長持續放緩。國際貨幣基金組織 (IMF) 在上個月在一份報告中表示，預計今年全球經濟成長 3%，低於去年的 3.6% 和 2017 年的 3.8%。

Summers 表示，即使雙方按計劃簽署了部分協議，「兩國之間仍將存在巨大的緊張局勢和不確定性」，這將給全球經濟帶來壓力。

Summers 的評論也呼應了其他分析師和公司高管的觀點，他們認為，長期以來對中國盜竊美國知識產權和強迫技術轉讓的擔憂將需要更長的時間才能解決。

Summers 也認為，除了貿易方面的不確定性外，中國的經濟壓力和歐洲經濟放緩的擔憂也助長了當前全球經濟的疲軟。此外，針對中國經濟前景，Summers 表示，在未來幾年中，中國經濟的結構性變化以及中國人口的快速老齡化等因素，意味著該國對全球增長的貢獻將比以前減少。

Summers 說道：「我認為中國的下一個十年將不會像過去的 10 年一樣充滿奇蹟。如果中國能夠在未來十年像過去依樣成為全球經濟的力量之源，我會感到很驚訝。」