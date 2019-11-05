〈每日外資外匯觀點〉美中貿易協議營造樂觀氛圍 美元翻身機會來了

美中貿易協議出現樂觀態勢，美元指數反彈大受激勵，周二亞洲盤交易時間進一步走高至 97.6；今晚美國將公布 ISM 非製造業採購經理人指數 (PMI)，該數據是衡量美國經濟前景的重要數據，市場預期將小幅回升，將有助於美元走勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國商務部長羅斯對與中國大陸於本月內達成首階段貿易協議表示樂觀，又說很快會公布獲豁免的美國企業名單，可繼續與大陸華為做生意，加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 駐多倫多的首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示：市場趨勢正受到整體風險情緒改善的影響。

美國 10 月 ISM 非製造業 PMI 將出爐，市場預估將從上月的 52.6 小幅回升至 53.2。分析師指出，今晚的美國 ISM 非制造業 PMI 倘若優於預期，美元將有望延續反彈走勢。

巴克萊經濟學家表示，假如美國非造製業 PMI 跌至 52、53 附近或低於市場預期，恐令人擔憂美國服務業和製造業一樣放緩，從而證實了美國經濟可能正從擴張轉向失速。

除了美國 ISM 非製造業 PMI，美國 9 月貿易帳以及 10 月 Markit 服務業採購經理人指數也將在今晚公布，如果美國數據表現再次疲軟，將提升市場對聯準會年底前再度降息的預期，將不利美元走勢。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐洲央行行長拉加德在柏林發表上任後首次講話，並未有提及未來貨幣政策，亦未有談及央行與德國長期不和的問題，反映她釋出善意，願意修補雙方關係。德國商業銀行 FICC 技術分析主管 Karen Jones 認為，歐元兌美元長期目標將指向 200 周均線 1.1360。

大華銀行外匯策略師認為，歐元兌美元在 1.1180 區域仍面臨重大障礙，由於目前動能不足，上檔壓力 1.1200 恐一時難以突破；下檔若跌破 1.109，歐元漲勢將暫告結束。