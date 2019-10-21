Panasonic日本PCB工廠 恐因風災停工2個月

由於日前 19 號颱風哈吉貝帶來的驚人雨量，目前已知日本有至少 71 條河川的 135 處潰堤，Panasonic(6752-JP) 位在日本福島縣郡山市的 PCB 工廠也因淹水災情停工。該公司在週一 (21 日) 時表示「目標在兩個月的時間內復工」，提出了具體的時間表。而在這段期間內，除了車用電子等的 PCB 材料將受到影響外，其它的產品生產也很可能遭受波及。

(圖片：Investing.com)

Panasonic 的郡山事業所，因 19 號颱風哈吉貝造成河川潰堤，河水越過工廠超過 1 公尺高的圍牆，使得廠區內的多數設備泡水。在目前，Panasonic 的郡山事業所也仍處於停工狀態。

該公司雖試圖盡全力來進行復工，但由於淹水災情實在過大，Panasonic 在面對日本《NHK》的採訪時，表示公司目前「目標要在兩個月時間內復工」。

Panasonic 的郡山事業所，負責生產車用與行動裝置等的 PCB 材料。相關材料的供應鏈可能因此中斷兩個月時間，而其它各式產品的生產也恐將一併受到牽連。

目前 Panasonic 也考慮在其它廠區進行替代生產，該公司說道「會努力把對客戶所帶來的影響降至最小」。

此外，日本另一家大型車用電子製造廠 Alps Alpine(6770-JP)，其位在日本福島縣 Iwaki 市的子公司，也同樣在這次 19 號颱風哈吉貝的肆虐下，受災停工。根據該公司說法，有多數客戶的產品生產受到影響，目前也由自家的其它工廠來進行替代生產當中。