華東Q3大賺 前三季轉正 全年有轉機

記憶體第三季市況佳，後段封測廠也受惠，繼封測大廠力成 (6239-TW) 第三季營運繳出佳績後，另一間封測廠華東 (8110-TW) 第三季營運也轉正，單季賺贏上半年，根據華新 (1605-TW) 公布的財報顯示，華東前三季純益 11.7 萬元，等於第三季純益 2.03 億元，單季賺贏上半年，也創近二年來單季新高，全年在第三季帶動下也可望翻正，第四季表現料將持穩。

記憶體今年市況不如去年，不過年初至第三季止，需求頻頻優於廠商預期，DRAM 位元出貨量持續成長，只是受原廠去化庫存，價格反向走弱，但對封測廠而言，位元出貨量增加，有助稼動率拉升與營運。

根據華新麗華最新公布的第三季財報顯示，華東前三季稅後純益為 11.7 萬元，扣除上半年虧損 2.02 億元，代表華東第三季單季稅後純益就達 2.03 億元，單季賺贏上半年。

華東主要客戶之一華邦電第三季財報表現不俗，營收 134 億元，季增 11.7%，毛利率 26.49%，營益率 3.69%，皆優於第二季，稅後純益則達 5.9 億元，每股純益 0.15 元，營運表現持穩，帶旺華東出貨顯著成長。

在記憶體需求支撐下，後段封測廠財報表現不俗，力成第三季單季獲利創近四季高點，每股純益 2.06 元，華東第三季單季也大賺逾 2 億元，一舉弭平上半年虧損窘境。

展望後市，力成看好未來二季營運不淡，第四季將持續成長，明年首季更將創同期新高，華東對第四季展望也正向看待，法人估全年在第三季營運翻正帶動下，有機會維持小幅獲利。

華東產品以利基型、行動記憶體居多，供貨客戶涵蓋台、美系記憶體廠，前者包含南亞科與華邦電，後者以美光為主，其中華邦電、南亞科今年營運持穩向上，後段封測廠營運也同步受惠。