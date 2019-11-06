盤前財經大事搶先讀2019年11月06日

今日操盤前瞻

法說會：台新金、聯詠、遠傳、聚碩、南茂

股東會：三竹

中國釋出簽署協議交換條件 堅持川普「按比率」放棄關稅武器

《南華早報》週二引述消息人士報導，如果川普想要達成貿易協議，中國需要美國在取消關稅方面做出更堅定的承諾。此外，多家中國官媒還提到，若要川習簽署階段性協議，關稅人川普須同步「按比率」撤銷關稅。閱讀全文...

市場有量無價 台塑、台化看兩大因素干擾石化景氣

台塑四寶召開業績說明會，四寶中僅台塑、台塑化受惠歲修廠數減少，第 4 季營收可望較第 3 季成長，台塑、台化則點出美中貿易協議、美中新產能開出等，都將影響石化產品景氣表現，且市場正處於有量無價的局面，台化也認為，大部分石化產品價格都還未落底。閱讀全文...

iPhone 熱銷 鴻海 10 月、前 10 月營收雙創同期新高

鴻海 (2317-TW) 公告 10 月營收，在 iPhone 新機熱銷下，單月營收 5958.82 億元，月增 1.38%、年增 1.04%；前 10 月營收 4.2 兆元，年增 2.99%，單月、前 10 月雙創同期新高，法人預估，在 iPhone 新機熱銷下，鴻海第 4 季營收可望挑戰 1.9 兆元單季新高。閱讀全文...

四大稅法修正案 財部評估本會期完成三讀機率渺茫

財政部原先規劃本會期推動修法的四大法案，由於適逢預算會期，官員透露，除印花稅修正草案已送交立法院外，其他包括權證避險交易稅調降、復康巴士免貨物稅延長，以及惡意重大逃漏稅加重罰則等三項法案，幾乎篤定無法在本會期完成三讀。閱讀全文...

台股攻上 11600 關卡 兩大低基期族群漲勢可期

在外資積極作多下，台股指數昨 (5) 日上攻至 11644.03 點，啟發投顧分析師李永年認為，資金面偏多的環境下，到明年大選前台股可望持續上漲，短線可鎖定證券股波段操作，長線則可布局低基期、高殖利率的金融股搭上這波選舉行情。閱讀全文...