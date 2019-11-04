旺季過 南亞科10月營收月減近1成 近4個月低點

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (4) 日公告 10 月合併營收 45.22 億元，由於第 3 季為出貨旺季，10 月營收較 9 月小幅回落，月減 9.58%，年減 32.76%，為近 4 個月低點；前 10 個月累計營收 431.34 億元，年減 42.09%。南亞科估第 4 季 DRAM 價格將持平或小幅上漲，位元出貨量有機會持平上季、或小幅減少。

展望本季，南亞科總經理李培瑛表示，第 4 季 DRAM 供需平穩，價格估將持平或小幅上漲，位元出貨量則有機會持平上季、或小幅減少；目前雲端伺服器需求逐漸增加，手機新機搭載量也成長，PC 出貨量下半年估優於上半年，消費型電子產品需求則持穩。

展望明年，李培瑛指出，全球經濟景氣仍有不穩定現象，但 DRAM 大廠庫存已去化至健康水位，加上大廠持續調節庫存，明年資本支出也相對保守，有機會帶動明年價格反彈，但確切的時間點，得視大廠庫存去化情形，他認為，最快明年第 1 季就可望出現價格反彈力道。

南亞科第 3 季需求雖優於預期，但受到 DRAM 價格持續走跌影響，毛利率跌破 30%，稅後純益 22.05 億元，季減 19.8％，年減 82.9%，每股純益 0.72 元，近 12 季低點。前 3 季稅後純益 85.39 億元，每股純益 2.81 元。