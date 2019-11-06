貴金屬盤後—中美貿協更樂觀 風險胃口大開 黃金摜破1500觸及3週最低

週二 (5 日) 交易，由於中美達成貿易協議的希望增加，激勵美股、公債殖利率和美元上漲，加上 ISM 服務業指數較預期強勁，致使黃金期貨價格下跌，觸及 3 週來最低收盤價。

ISM 美國服務業活動指數 10 月份自前月的 52.6% 上升至 54.7%，該正面經濟消息削弱黃金避險需求，在消息公布後，金價觸及新盤中低點。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 27.40 或 1.8%，收每盎司 1483.70 美元。

根據 FactSet，此為最活絡契約自 10 月 15 日以來最低收盤價，也是自 9 月 30 日以降最大單日跌幅和下跌金額。

黃金 4 個交易日來首次收盤跌破 1500 美元關鍵水準，此為技術分析師作為看漲或看跌情緒之間的分水嶺。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 49.8 美分或 2.8%，收每盎司 17.568 美元，為 2 週來最低收盤價。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，「由於中美達成貿易協議的機會更大，所以黃金價格大跌。市場臆測該貿易協議將有利川普的票倉，亦即農業地區和科技公司。」

《華爾街日報》和《金融時報》引述知情人士說法，中美官員均積極研議撤回某些關稅，以完成該貿易協議的一部分。

美國原定 10 月將針對價值 2500 億美元的中國進口貨品關稅自 25% 調升至 30%，但現已推遲生效，如今又示意，倘若初步貿易協議簽定，可能會再推遲另一項原定 12 月 15 日生效、針對 1600 億美元中國進口貨品的關稅措施。

10 年期公債殖利率上升至 1.8594% 區間，約莫是 9 月中旬以來最高水準，削弱了公債需求。

與此同時，美元上漲，ICE 美元指數上升 0.5% 至 97.947，這令美元計價的商品變得相較昂貴，從而削減需求。

Karnani 表示，「簽定一個貿易協議就能導致金價下跌，並邁向短期看跌的階段。金價隨時都能從 1500 美元的位置上下移動 100 美元，端視中美之間能不能達到貿易協議。」

「許多投資者都在等待 1450 美元，好讓他們再重新投資到黃金內。」他補充，黃金長期關鍵支撐點在 1452.40 美元。

其他金屬交易

12 月交割的銅期貨價格上漲 1.1%，收每磅 2.7005 美元。

唯一上漲的只有銅礦期貨價格，因為市場預期貿易協議若成，這項基礎金屬需求將增加。

1 月交割的白金期貨價格下跌 0.9%，收每盎司 930.60 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格下跌 0.4%，收每盎司 1746.70 美元。

在 ETF 中，黃金支持的 SPDR Gold Shares (GLD-US) 下跌 1.7%。