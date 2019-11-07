貴金屬盤後—不利因素緩和 黃金回升 但未突破1500美元

週三 (6 日) 交易，在經過前一日因應美股、美元和公債殖利率上漲，讓黃金跌破重要心理關卡 1500 美元後，其中一些因素緩和，例如公債殖利率大幅下降、美元走低，讓今日黃金期貨價格收高，但仍沒有突破 1500 美元。

RBC 財富管理公司總監 George Gero 表示，昨日走跌係因「超買導致一連串的賣出止損單被觸發，導致跌到 1485 美元以上。週三價格回升，但有鑑於最新經濟數據和全球經濟消息，交易者仍『擔心』股市走向。」

Gero 認為黃金期貨交易價格會在 1485 美元至 1525 美元區間震盪，並認為「大幅下跌是長期投資者的買進機會。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 9.40 或 0.6%，收每盎司 1493.10 美元，僅收復前一日不到一半的下跌金額。

根據 FactSet，週二的 1.8% 跌幅為黃金期貨最活絡契約自 10 月 15 日以來最低收盤價，也是自 9 月 30 日以降最大單日跌幅和下跌金額。

週二大跌也標誌黃金 4 個交易日來首次收盤跌破 1500 美元關鍵水準，此為技術分析師作為看漲或看跌情緒之間的分水嶺。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 3 美分或 0.2%，收每盎司 17.598 美元，該契約前一日下跌 2.8%，為 2 週來最低收盤價。

Forex.com 技術分析師 Fawad Razaqzada 週三報告指出，「由於公債價格下降、殖利率上升，投資者顯然降低全球央行大幅降息的預期，因此近期金價的疲弱有其道理。」

但他仍認為，即使金價預計還會進一步走低，但黃金仍沒有完全失去光澤。「雖然短期內再下跌的可能性比幾週前的狀況更高，但黃金的長期前景仍看漲。」

「有一點要記住，中國是黃金的大消費國，因此簽定貿易協議將直接提振黃金的實物需求前景，並且人民幣因此上漲也會間接影響金價。」

近期報導表明，中美官員正積極研議降低某些關稅，以完成部分貿易協議。

週三公布美國工人生產報告低於預期後，金價也有小幅上漲。官方報告顯示，自 7 月至 9 月，生產率以 0.3% 年率下降，此為 4 年來首次下降。美國製造商的生產率下降幅度則為較小的 0.1%。

ICE 美元指數下跌近 0.1%，10 年期公債殖利率則自週二稍晚的 1.865% 下降至 1.8081%。

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