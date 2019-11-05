看好美中貿易進展？這家黃金多頭建議莫忘美、朝談判破裂教訓

資產管理機構、黃金多頭 Taurus Wealth Advisors Pte 認為，談到黃金、貿易談判的明顯進展以及投資者不斷變換的風險偏好，投資者或許需要記住川普與美國長期對手北韓失敗的交往，以此作為保持謹慎的理由。

Taurus Wealth Advisors Pte 總部設在新加坡、管理著 17 億美元資產，Taurus Wealth Advisors Pte 表示，雖然投資者正在跟隨刺激股市上揚的美中談判積極信號，但美國總統近來與北韓打交道的經歷，或許可以作為暫停看多的理由。

Taurus 客戶投資執行總監 Rainer Michael Preiss 對《彭博社》表示：「我會對這些貿易談判保持謹慎。」

Rainer Michael Preiss 說道：「讓我想起了有關美國和北韓的討論。他們展開了大量磋商，結果什麼都沒有發生，在我看來，和北韓一樣，中國爭端更像是冷戰，而不僅僅是貿易問題。」

隨著經濟成長放緩、貿易戰影響顯現以及央行降息，金價 2019 年上漲，如今投資者正在關注華盛頓和北京即將達成第一階段協議的跡象。

2018 年，美國總統川普與北韓領導人金正恩舉行了歷史性峰會，但在鋪天蓋地的樂觀新聞發布後，最初的會晤卻並未能為實質性的突破鋪平道路。兩人隨後又舉行了若干其他沒有成果的會晤。

「這些仍然是美國和中國之間非常戰略性和深層次的問題，」Preiss 表示。他認為可能不會找到「輕鬆的解決方案」。不過， Preiss 認為，隨著市場消化更低的利率以及央行購買更多黃金，黃金的前景依然樂觀。

此前黃金 9 月份曾觸及每盎司 1557.11 美元，創出 2013 年以來最高水平，今年累計上漲 17%，隨著美國利率下降，交易所交易基金 (ETF) 黃金持有量已升至接近歷史最高水平，週二 (5 日) 黃金約在每盎司 1506 美元附近交投。

黃金日線走勢圖 圖片：investing.com

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