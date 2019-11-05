FT：白宮討論撤銷部分中國進口商品關稅 川普個人意願不明

據《金融時報》報導，美國川普政府正在考慮，是否要撤銷部分針對中國輸美商品課徵的關稅，以做為雙方達成首階段貿易協議的讓步，但目前未確定川普是否會同意這種做法。

另一方面，美國政治新聞網站《Politico》也報導，中國正加大力度，施壓川普政府取消關稅，以利雙方後續談判的進行。

媒體引述知情人士指出，白宮內部正辯論是否要撤銷 1120 億美元中國商品的進口關稅，這部分是在 9 月 1 日加徵、稅率 15%，主要包括服裝、電器及平面顯示器等項目。

美中雙方正加緊談判，以利在未來幾週之內，可安排川普與習近平會面，簽下「第一階段」協議。據指出，美國撤銷部分關稅，是北京政府的一項核心訴求。

美方要求中方讓步的，主要包括加強美國企業的智慧財產權保護、確認中國採購美國農產品的規模，而最終能在美國領土簽署協議。

不過華盛頓官員仍不確定，即使達成關稅退讓的共識，川普本人是否願意簽署。

美方目前所做的，僅有暫停原定 10 月 15 日起，將 2500 億美元商品關稅由 25% 調高至 30% 的計畫。如果雙方能簽署第一階段協議，預計訂於 12 月 15 日加徵，針對 1560 億美元商品的關稅也可避免。

川普在 1 日表示，第一階段協議的談判進展順利，他在 3 日告訴媒體，一旦協議確定，會在美國領土找地點簽約。

原本雙方計畫加快進度，能爭取於 APEC 會議期間簽署，但由於智利因國內動盪取消主辦，此一計畫也被迫放棄。