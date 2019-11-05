廣越Q3純益衝新高 季增近3成 前3季每股賺9.59元

羽絨成衣代工廠廣越 (4438-TW) 今 (5) 日公告第 3 季財報，進入旺季下，稅後純益來到 6.72 億元歷史新高，季增 29.7%、年增 8.9%，每股純益 6.5 元也為歷史次高；前 3 季稅後純益 9.91 億元，年增 32.5%，每股純益 9.59 元，也登上歷史新高。

廣越第 3 季營收 67.9 億元，季增 68.2%、年增 10.5%；毛利率 17.8%，季減 2.4 個百分點、年減 1 個百分點；營益率 12.7%，季減 0.5 個百分點、年減 1 個百分點；稅後純益 6.72 億元，季增 29.7%、年增 8.9%，每股純益 6.5 元。

廣越前 3 季營收 131.43 億元，年增 28.3%、毛利率 17.1%，年減 1 個百分點、營益率 10.2%，年減 0.5 個百分點、稅後純益 9.91 億元，年增 32.5%，每股純益 9.59 元。

廣越表示，第 3 季進入羽絨衣傳統出貨旺季，且中高價羽絨服飾及奢侈品牌，並未受美中貿易戰影響，推升單季營收、純益來到歷史高峰。

展望第 4 季，廣越表示，雖然逐漸步入淡季，不過越南前江廠及隆安新廠之新產能持續開出當中、生產效率愈趨成熟，加上羽絨原料廠尚弘羽絨獲利好轉，都將推升營運，不過，由於 10 月中下旬美元兌新台幣走勢反轉，需觀察影響情形。