iPhone熱銷 鴻海10月、前10月營收雙創同期新高

鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收，在 iPhone 新機熱銷下，單月營收 5958.82 億元，月增 1.38%、年增 1.04%；前 10 月營收 4.2 兆元，年增 2.99%，單月、前 10 月雙創同期新高，法人預估，在 iPhone 新機熱銷下，鴻海第 4 季營收可望挑戰 1.9 兆元單季新高。

鴻海 10 月營收以三大產品線月增幅度來看，消費性電子產品 (Consumer) 成長最多、通訊類產品 (Communication) 其次、運算類產品 (Computing) 居末，而 iPhone 被歸類在消費性電子中。

若以鴻海 3 大產品線年增幅度來看，同樣是消費性電子產品成長最多、通訊類產品其次、運算類產品居末。

鴻海預計將於 13 日召開法說會，而近期，外資也紛紛出具法人報告，普遍看好在子公司營運升溫、iPhone 暢銷下，鴻海第 3 季毛利率可望回升至 6% 以上的水準，每股純益可望達 2 元以上。

而第 4 季來看，以往為鴻海營運高峰，法人預估，單季營收可望挑戰 1.9 兆元的歷史新高，獲利率以及純益也可望進一步攀升，全年每股純益可望達 8.5 元以上。