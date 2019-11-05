彭博專欄：台積電最終仍需在美、中之間「選邊站」

週二 (5 日) 彭博專欄作家 Tim Culpan 表示，針對台積電 (2330-TW) 近日傳出，美方正要求台灣限制台積電為華為 (Huawei) 代工製造晶片，Tim Culpan 認為，雖然台積電董事長劉德音只想單純地作晶片，但是在美、中兩強的科技對決之中，估計台積電最終可能仍需作出選擇。

Tim Culpan 表示，就如同《Financial Times》週一 (4 日) 所報導的一般，美方正不斷地重複要求台灣政府限制台積電為華為製造晶片，目前華為是台積電的前五大客戶，貢獻台積電全年總營收約 5% 至 10%。

但若計算進台積電的美國客戶如高通 (QCOM-US)、博通 (AVGO-US)、Nvidia (NVDA-US) 等，合計則貢獻台積電高達 61% 之營收占比，美企仍是台積電的最大客戶，但另一方面來說，中國半導體代工製造市場又正在高速成長當中，故這對台積電來說，已成兩難格局。

而針對《Financial Times》所報導的美國施壓之傳聞，台積電日前已澄清並無此事。

Tim Culpan 指出，目前白宮政府害怕的事情，確實如同《Financial Times》所提及那般，即美方害怕中國取得關鍵的半導體技術，同時，美國也害怕半導體供應有斷貨之隱憂，而這二個理由，也是為何白宮政府持續敦促台積電赴美設廠的根本原因。

目前台積電在台灣北、中、南皆設有廠區，在中國也設有二座工廠，但是中國廠之技術並未如台灣廠先進，台積電美國則有一處較舊之廠房。

而對於美方鼓勵台積電赴美設廠，日前台積電董事長劉德音也已回應，赴美設立新廠的成本過高，台積電持續評估，但短期不會去投資設廠，而有關美國國防安全之晶片，正與客戶透過產品設計方式解決。

Tim Culpan 認為，儘管台積電目前不想在美中之間「選邊站」，但是隨著「數位鐵幕」(Digital Iron Curtain) 的落下，各方遲早要選邊站，Tim Culpan 估計，對於台積電來說，台積電或許不會發表相關聲明，但估計未來台積電會以低調且安靜地方式，來選擇性接案或者拒絕接案。

Tim Culpan 表示，台積電現在還能抵擋直接或間接與華為切斷關係之壓力，也能抵禦美方鼓勵赴美設廠之壓力，主要就是因為美國企業現在仍然是非常需要台積電的晶圓代工技術，另外，台積電手上的中國客戶也吃不下台積電的所有產能，故 Tim Culpan 認為，台積電最終仍可能赴美設廠，藉以安撫美國政府。

Tim Culpan 說道：「雖然台積電董事長劉德音或許只想單純的製造晶片，但估計他最終仍需選邊站。」

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