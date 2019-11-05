台積電股價再創高市值突破8兆元 僅24個交易日市值就增1兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 明年將迎來大大成長的一年，營運動能強勁，激勵台積電今 (5) 日再創新高價，盤中衝上 309.5 元，市值也再改寫紀錄，突破 8 兆元大關、達到 8.02 兆元，股價、市值已連續 4 日改寫新猷，台積電距離上次市值突破 7 兆元大關，僅歷經 24 個交易日。

台積電董事長劉德音在上周運動會上表示，台積電已為 2020 年做好準備，將進行大幅投資產能的佈建，明年半導體產業雖仍充滿挑戰，但台積電擁有先進製程技術，且適逢 5G 轉換的一年，乘著 5G 潮流，對台積來說，將會是蠻好的、大大成長的一年，激勵股價續攻高。

台積電第 4 季營收估達 102 至 103 億美元，季增約 8.5-9.6%，中位數為 9 %，毛利率估 48-50%，營益率 37-39%，雙率均較第 3 季成長，受惠 7 奈米製程順利推進，雙率第 4 季穩朝長期目標毛利率 50%、營益率 39% 邁進。

台積電也上調今年資本支出至 140 至 150 億美元，增加高達 40 億美元，除超過外資預期，也創台積電資本支出新高紀錄，明年預期也將維持今年高峰。

此外，針對外媒報導，美國政府多次設法說服台灣政府，限制台積電供應華為晶片等產品，以填補美國對華為貿易禁令的缺口。對此，台積電昨 (4) 日回應，此為錯誤報導，並無此事。