TWS帶動 致伸10月營收93.6億 年增26% 連3月創新高

聲學元件廠致伸 (4915-TW) 與美律 (2439-TW) 今 (5) 日公布 10 月營收，致伸受惠真無線耳機 (TWS) 需求帶動，營收達 93.61 億元，已連 3 月創新高，月增 0.18%、年增 26.28%；美律則受國際經濟趨緩，營收 34.57 億元，均較上月、去年同期下滑。

致伸 10 月營收 93.61 億元，再創新猷，月增 0.18%、年增 26.28%；累計前 10 月營收 649.97 億元，年增 21.03%。

展望今年，財務長蕭英怡日前表示，旗下子公司 Tymphany 聲學新品已陸續量產、出貨，手機 3D Sensing 鏡頭模組新案也進入量產，營收高峰將落在本季，明年耳機產品將是明年主要動能，法人估，第 4 季營收將季增個位數，明年營運可望優於今年。

美律 10 月營收 34.57 億元，月減 2.6%，年減 28.7%；累計前 10 月營收 312.43 億元，年增 15%。

展望後市，致伸總裁黃朝豊日前表示，由於歐洲經濟衰退、中國經濟成長趨緩，加上 TWS 電池供應商產能遇到瓶頸，預期第 4 季營收將比第 3 季下滑，但前 3 季獲利已接近去年全年水準，全年獲利仍可期。