貴金屬盤後—美股邁向新高 避險需求下降 黃金收低但守住1500美元

週一 (4 日) 交易，由於美股大盤邁向新高，避險需求下降，黃金期貨價格小幅收低。

然而，黃金仍守住 1500 美元關鍵位置，為連續第三日收高於此水準，係因大宗商品投資者對美國經濟活力存有疑慮。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，美國 Fed「正在研議暫停降息，且可望達成貿易協議的消息頻傳。但全球製造業依舊疲弱，地緣政治的不確定性正加劇，多數主要政府債券收益率持續低於通膨速度，因此這持續讓黃金報價有支撐力，因為持有公債的機會成本仍為負值。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 30 美分或 0.02%，收每盎司 1511.10 美元，上週小升 0.4%。

12 月交割的白銀期貨價格上升 1.4 美分或 0.08%，收每盎司 18.066 美元，上週收升 1.1%。

上週五公布非農就業報告優於預期後，週一美股邁向新高， S&P 500、道指和 Nasdaq 綜合指數在黃金收盤時均指向新高。在股市等風險資產上升時，黃金往往走低。

然而，黃金仍守住關鍵心理水準 1500 美元，ThinkMarkets 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，儘管美股上漲，但一些黃金投資者還是質疑美國經濟狀況的健康度。「要記得很重要的一點，美國整體經濟狀況依舊是前景悲觀。」

10 月份 ISM 製造業活動指數僅 48.3%，不及預期的 49%，但已較前月的 47.8% 攀升，然而低於 50% 均顯示產業活動萎縮。

「如果製造業持續低迷，勞動市場就會受衝擊，而這唯一解套方式就是中美貿易戰停火。」Aslam 說。

他認為，黃金拉長時間守在 1500 美元以上，這是金價看漲的訊號。

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