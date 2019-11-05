印度今年黃金需求大減 預計寫2016年以來新低

世界黃金協會 (World Gold Council, WGC) 指出，由於價格上漲和本國經濟疲軟，全球第二大金條消費國印度今年的黃金需求，預計會降至 2016 年以來最低。

據《彭博》報導，WGC 印度主管 PR Somasundaram 表示，估計印度今年黃金的採購量可能處於 700 到 750 噸的下緣，這將會是 2016 年採購 666 噸以來，近 3 年的最低。協會原先預估 2019 年的需求，在 750 噸至 850 噸之間。

金價高漲是需求遭到打擊的重要原因，孟買的基準黃金期貨今年以來已經上漲了 20% 以上，9 月初觸及每 10 克 39885 盧比 (562 美元) 的紀錄高點。另一方面，印度的經濟成長為近 6 年最差。

WGC 指出，今年第 3 季的採購量，已經降至 2005 年以來數一數二的低點。上個月排燈節向來是印度黃金銷售的吉日，但繳出的成績依然不振，進一步表明需求的疲軟。

印度黃金需求在 Q3 年增率下滑 32% 圖片：Bloomberg

Somasundaram 說，在 9 月的後幾週，國際黃金價格走弱而盧比升值，實際上導致人們預期金價將進一步下挫，而延遲購買，因此對需求也未產生助益。他認為，2019 年減少的需求並沒有實際消失，只不過人們選擇延遲購買。

Somasundaram 認為，在需求被壓抑下，人們預期金價不至於急跌，而政府預計採行刺激挫施，有助 2020 年的需求上升，估明年需求在 750 噸至 850 噸之間。

黃金協會也在報告中特別指出，今年印度股票吸引散戶投資人的關注，基準指數寫下歷史新高，也造成黃金做為投資需求變得並不亮眼。

數據顯示，印度人在 7 月至 9 月期間購買了 123.9 噸黃金，比去年同期下降 32%，累計前 9 個月為 496 噸，較去年同期減少 5.3%。

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