〈台塑四寶業績發表〉市場有量無價 台塑、台化看兩大因素干擾石化景氣

台塑四寶今 (5) 日召開業績說明會，四寶中僅台塑、台塑化受惠歲修廠數減少，第 4 季營收可望較第 3 季成長，台塑、台化則點出美中貿易協議、美中新產能開出等，都將影響石化產品景氣表現，且市場正處於有量無價的局面，台化也認為，大部分石化產品價格都還未落底。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男表示，由於第 4 季歲修廠數減少，加上美國 HDPE 廠開工率已達 8 成，且第 4 季適逢塑料需求旺季，預估 11、12 月產銷量都會較 10 月增加，逐月攀揚，維持先前看法，認為第 4 季營收將較第 3 季成長。

不過，林健男指出，全球經濟持續放緩，且國際貨幣基金 10 月中旬公布的今年全球 GDP 預測，下調 0.3 個百分點，世界主要經濟體 10 月製造業採購經理人指數均低於 50，處於萎縮區間，廠商不看好未來半年製造業景氣，採購依然會保守。

林健男也說，最頭痛的是，第 4 季美國與中國石化新產能大量開出，影響石化產品行情，但美國持續採取貨幣寬鬆政策，美中貿易協議簽署有望，及英國脫歐有緩和跡象等因素，都有利石化產品恢復購買信心。

整體而言，林健男認為，台塑企業總裁王文淵日前所說，目前石化市場處於有量無價局面，但本波景氣可能是谷底，是否持續低迷或有機會反彈，還要關注美中貿易協議能否順利簽訂、英國脫歐後續發展、地緣政治對油價變化影響等三大不確定因素。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭認為，第 4 季各產品表現來看，化工產品丙二酚開工率將由上季的 4 成拉升至 7 成，乙二醇雖然 11 月有定檢，但將以庫存彌補產量，整體化工產品營收將會增加；電子材料進入淡季，消費性電子與車用需求均下滑，加上年底庫存盤點，客戶嚴控庫存，但 5G 需求提供支撐，平均開工率維持 9 成以上，估營收稍微衰退；聚酯產品也逢聚酯瓶用粒淡季，營收將稍微衰退；塑膠加工則持穩。

吳嘉昭預估，11、12 月營收應可持平 10 月，但電子材料與聚酯產品旺季已過，第 4 季營收力拚持平第 3 季。

吳嘉昭並強調，電子材料目前需求降低，但 5G 基地站建設、伺服器相關需求，推升 ABF 載板、銅箔基板等材料成長動能，加上 5G 手機明年可望大幅成長，人工智慧、智能工廠建置，南亞擁有上下游一條龍產業鏈能力，來開發高階產品，看好後市電子材料業務營運表現。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源表示，目前看來，市場低迷狀態短期內不易改變，受價格疲弱影響，估 11 月營收將與 10 月相當，整體而言，雖因 PP 定檢完成，ARO-3 廠 200 區可望在 11 月試車，帶動產量增加，但在有量無價的情況下，估第 4 季營收將較第 3 季略為下滑。

展望後市，洪福源指出，世界景氣低迷，主要國家都在透過降息、量化寬鬆等政策，刺激經濟，但由於美中貿易摩擦，加上石化新產能陸續開出等兩大不確定因素影響，石化市場仍低迷，除乙烯、乙二醇 (MEG) 及聚乙烯 (PE) 外，其他石化產品價格都還沒落底。

洪福源表示，雖然大部分石化產品價格還未落底，但產品價差是最不好的時候，成本效益較佳的廠家，勉強可維持獲利，但對新投入市場的廠家來說有困難，進而遭淘汰。

洪福源認為，目前石化產品景氣，受到美中貿易摩擦與美中新產能兩大因素左右，要從中找尋機會，且以目前市場氛圍來看，明年農曆年前廠商提早停機過年機會大，但由於社會庫存仍低，市場需求也在，看好農曆年前價格有機會反彈。

台塑化 (6505-TW)

台塑化總經理曹明指出，煉油事業方面，10 月煉油量平均每日 36.9 萬桶、11 月 44.7 萬桶，12 月將拉升至 50 萬桶，全年平均日產能約 48 萬桶；烯烴事業方面，輕油裂解廠第 4 季產能利用率將拉升至 97%，全年產能利用率平均約 93%。

油品方面，曹明指出，中國新煉油廠開工後，外銷量也增加，影響柴油價格表現，但在煉油量提高下，成本自然會壓低，還是可穩定獲利，加上明年國際海事組織對船用油的規範，將對柴油價格帶來支撐；汽油產品目前價格雖處低檔，但也相對有撐。

針對國際油價走勢，曹明表示，目前看來，到年底前油價將緩步升高，估在 62-63 美元間，而明年許多大廠都預估油價將維持 59 至 63 美元間，且明年第 1 季油價可能較今年第 4 季回落，但台塑化具備一貫化生產優勢，擁有成本競爭力，還是會以穩定操作、全能生產來維持營運。