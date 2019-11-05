〈台塑四寶業績發表〉四寶10月營收回溫月增4% 台塑月增8.7%冠四寶

台塑四寶今 (5) 日公告 10 月合併營收共 1172 億元，受惠歲修定檢廠數減少，開工率提高，營收月增 4.1%，但由於美中貿易戰衝擊石化產品價格，使營收年減 22.6%，其中又以台塑表現最亮眼，在定檢廠數大幅減少，加上美國 HDPE 廠開工率提高下，營收月增 8.7%，增幅冠四寶。

台塑 (1301-TW)

台塑 10 月營收 165.83 億元，月增 8.7%，年減 15.8%；前 10 個月累計營收 1758.8 億元，年減 9.2%。

台塑指出，10 月由於定檢廠數大幅減少，且美國 HDPE 廠開工率提高，產銷量增加，使 PVC、液鹼及 PE 等產品銷售量成長，營收增加 19.5 億元，但 PP 受到中國下游客戶去化庫存影響，銷售量減少，影響營收下滑 4 億元。

與去年同期相較，台塑指出，今年 10 月因麥寮及寧波 AE 廠檢修，產量減少，使銷售量差減少 2.8 億元；今年受中美貿易戰及同業新產能開出影響，石化原料價格疲軟，使銷售價差減少 28.2 億元。

南亞 (1303-TW)

南亞 10 月合併營收 241.99 億元，月增 2.8%，年減 33.1％；前 10 個月累計營收 2388.57 億元，年減 15.56%。

南亞指出，10 月銷售量差增加 5.7 億元，銷售價差增加 0.9 億元。其中，聚酯產品、化工產品因銷售量成長，營收分別增加 3 億元、2.9 億元，電子材料產品因入淡季，加上十一長假影響，營收減少 0.4 億元。

與去年同期相較，南亞表示，10 月銷售量差增加 4.5 億元，銷售價差減少 37.6 億元，今年 EG 產品銷售量較去年同期增溫，但聚酯產品市場需求不如去年，價格方面，主要受到塑化產品價格下跌影響，使銷售價差大幅減少。

台化 (1326-TW)

台化 10 月合併營收 248.7 億元，月增 1.8%，年減 31.1%；前 10 個月累計營收 2760.42 億元，年減 19.37%。

台化指出，10 月銷售量差增加 8 億元、銷售價差減少 3.6 億元，其中，台化廠銷售量增加 1.8 億元，台化出光、台灣醋酸因定檢完成，產銷量增加 5.2 億元，越南 FIC 增加 1.8 億元。價格方面，除丙酮因同業減產價格回升外，其餘產品因供應充足，市場觀望氣氛濃，影響行情表現偏弱。

與去年同期相較，台化指出，銷售量差減少 44.4 億元、銷售價差減少 67.6 億元，由於受 ARO-3 廠事故影響，後段製程僅開一線，PX 減少外售及萃餘油等回售塑化減少，衝擊台化售量減少 43.8 億元，台化出光台灣醋酸減少 4.1 億元，台化寧波增加 3 億元，福懋增加 1.3 億元。價格方面，石化塑膠產品去年 10 月開始價格開始滑落，加上大陸新產能投產，產品售價大幅下滑。

台塑化 (6505-TW)

台塑化 10 月合併營收 515.96 億元，月增 4.3%，年減 24.4%；前 10 個月累計營收 5468.48 億元，年減 15.06%。

台塑化表示，10 月銷售量差較 9 月增加 32.6 億元、銷售價差減少 11.3 億元，其中，煉油事業由於 CDU#1、CDU#3 及 RDS#1 等單元實施定檢，營收月減 2.6%；烯烴事業 10 月產能利用率達 90%，高於 9 月的 66%，帶動營收月增 23.6%。

與去年同期相較，台塑化指出，今年 10 月銷售量差減少 39 億元、銷售價差減少 127.6 億元，其中，煉油事業受到油品平均售價減少影響，營收年減 22.1%；烯烴事業則是因產能利用率較去年同期低，且烯烴產品平均售價較去年同期每噸低 238 美元，使營收年減 34.9%。