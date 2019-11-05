台股攻上11600關卡 兩大低基期族群漲勢可期

在外資積極作多下下，台股指數今 (5) 日上攻至 11644.03 點，啟發投顧分析師李永年認為，資金面偏多的環境下，到明年大選前台股可望持續上漲，短線可鎖定證券股波段操作，長線則可布局低基期、高殖利率的金融股搭上這波選舉行情。

台股今天在三大法人同步買超下，終場上漲 87 點，加權指數在昨 (4) 日站上 11550 點關卡後，在台積電、鴻海領軍下攻上 11600 點，短短兩個月內大漲逾千點，站上 29 年來新高。

李永年指出，外資持續買超台股 1400 億元、連 16 個交易日買超下，指數續創高，短線難免面臨技術性修正，預估指數攻上 11800 點後恐面臨短線賣壓，但由於台股是政府政績之一，預估在明年元月總統大選前，政策利多加持下，台股漲勢可望延續。

李永年表示，電子族群幾乎漲多，此時進場恐有追高風險，短線可鎖定證券股，原因是證券股股價偏低，隨著台股指數持續衝高、成交量回溫，加上部分個股漲多推升成交量可望帶動券商獲利成長，推升股價走揚。

另外，股價偏低、有殖利率題材的金控股，可視為長線布局標的，10 月外資主要鎖定電子族群布局，隨著部分個股漲多，研判資金可能出電子股轉抱基本面佳、高殖利率的金融族群。

在 ETF 部分，陸股及原油相關 ETF 也可伺機進場，在陸股部分，李永年說，隨著美中貿易談判轉趨樂觀，並可望在 11 月中旬簽署初步協議，加上 MSCI 即將在 8 日調高陸股權重並於 27 日生效，陸股可望受惠於資金行情拉抬漲勢。