大立光10月營收66.26億元連3月創高 11月動能仍強

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 10 月營收為 66.26 億元，再創歷史新高，連續 3 個月登巔峰，月增 0.45%，年增 27.2%，對於 11 月營運走勢，大立光仍樂觀看待，維持執行長林恩平日前法說會上的說法，估 11 月營收即使較 10 月下滑，幅度也不會太大。

大立光前 10 月營收 490.13 億元，年增 14.74%；10 月出貨產品結構中，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品占比 10% 以內。

面對手機鏡頭市場競爭，大立光 7P 鏡頭出貨已明顯提升，8P 鏡頭仍在設計中。

大立光第 3 季稅後純益為 85.65 億元，每股純益為 63.85 元，前 3 季稅後純益為 201.7 億元，年增 12.73%，每股純益為 150.37 元；在台股各發行公司陸續發布前 3 季財報，大立光仍居每股純益王。

大立光去年在台中精密機械園區完工的二廠，依客戶訂單需求移入設備及產能，可利用的空間也將在今年底填滿，大立光新購入的 4 處土地及廠房中，已有一處現有廠房已用於產能擴充，其餘 3 處可建廠土地，即使立即投入興建，最快開出新產能也是在 2023 年之後。

大立光今日股價收盤報 4615 元，上漲 45 元或 0.98%，成交量為 715 張，日系外資仍看好大立光成長性，目標價上看 5500 元，歐系外資評等為「表現優於大盤」，目標價為 5400 元。