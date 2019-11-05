能源盤後—中美貿易進展、阿美公司IPO激勵市場 原油邁向6週高點

週一 (4 日) 交易，WTI 原油邁向 6 週高點，係因中美可望達成貿易協議，且沙國阿美公司 (Aramco) 的 IPO 計畫有助於提振原油市場情緒。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 87 美分或 1.6%，收每桶 57.07 美元，為最前月契約自 9 月 24 日以來最高收盤價。上週跌幅 0.8%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 81 美分或 1.3%，收每桶 62.50 美元，上週五大漲 3.5% 後令當週跌幅收斂至 0.1%。

券商 Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 每日報告指出，「在貿易談判有所進展，以及沙國啟動 Aramco 公司的 IPO 後，原油開始攀升。」

延宕多年後，沙國正式於上週日進行 Aramco 公司一部分的 IPO，沙國希望 Aramco 公司價值 2 兆美元。

除此，美國商務部長 Wilbur Ross 週日表示，中美貿易協議取得進展，可能即將定案。

加上週五公布的 10 月份非農就業數據優於預期，在美國以外地區經濟擴張低迷之際，上述因素合併推升「原油需求可能依舊健康」的市場預期。

美國活躍的原油鑽井平台數量下降也提振原油價格。油田服務公司 Baker Hughes 公布，上週活躍的原油鑽井平台數量減少 5 個至 691 個，較去年同期少 183 個，但過去一年美國產量仍增加了近 100 萬桶 / 日。

其他能源商品交易

12 月交割的汽油期貨價格上漲 1%，收每加侖 1.6736 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 1.9587 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格大漲 3.5%，收每百萬 Btu 2808 美元。

Schneider Electric 商品分析師 Christin Redmond 每日報告指出，「天然氣背後支撐力來自美國東部和中部地區未來 6-14 天溫度較正常寒冷的天氣預報，儘管西部地區預計氣溫較暖。」