鑽石供應過剩 戴比爾斯終於肯降價5%

全球最大鑽石礦商戴比爾斯 (De Beers Jewelers) 已將原鑽價格調降 5%，以因應假日購物季開跑但全球市場卻仍供應過剩的局勢。

《Zerohedge》報導，由於消費需求轉疲弱，加上實驗室「養」出的鑽石激增，鑽石整體產業自 8 月起就處於低迷邊緣。

紐約寶石分析師 Paul Zimnisky 表示，「目前市場疲軟就是因為供應過剩。鑽石買家手上的庫存太多。」

中美兩大鑽石消費國的需求下滑，這刺激鑽石產業的不確定性，該產業明年上半年價格恐怕暴跌。

由於全球貿易衰退似乎即將到來，宏觀經濟逆風激增，這股不確定性讓消費者備感壓力。

鑽石批發商如願

由於需求消退和供應過剩的狀況，過去數月一直要求戴比爾斯調降鑽石原礦現貨價格的鑽石批發商似乎得償所望。

外媒報導，先前因戴比爾斯不願降價，但鑽石又處於全球供過於求的狀態，憤怒的鑽石批發商縮手，拒買戴比爾斯近期出售的原石，導致戴比爾斯銷售額自夏季以來持續下滑，8 月銷售額年減 44%，自去年同期的 5.03 億美元下降至 2.8 億美元； 9 月銷售額較去年同期大降 39% 至 2.95 億美元。

戴比爾斯每年在波札那 (南非國家) 首都嘉柏隆出售鑽石十次，買方通常不能挑戰價格和數量，但在近來切割鑽石的價格崩跌、原石卻不降價的情況下，買方越來越不滿。

根據報導，為解決供應過剩的問題，戴比爾斯已允許原石批發商在拍賣中拒買一半的原石，也同意買回一些鑽石以舒緩批發商庫存狀況。

戴比爾斯執行長 Bruce Cleaver 表示，印度排燈節時期向來是鑽石淡季，「我們提供顧客在這個銷售週期間有一些彈性。」

IDEX 鑽石指數凸顯，過去 12 個月供應過剩的狀況如何拉低鑽石家格。