人均擁有石油量全球第一 IMF估蓋亞那明年GDP達86%

國際貨幣基金組織 (IMF) 認為，南美小國蓋亞那 (Guyana) 明年的經濟成長可望達到 86%，成為世界成長最快的經濟體之一，這個成長率相當於美國的 40 倍。

蓋亞那人口僅 78 萬，位於南美洲的東北部，與巴西、委內瑞拉和蘇里南接鄰，IMF 預估，蓋亞那今年的 GDP 成長為 4.4%。

蓋亞那 GDP 年增率預估 圖片：IMF

拉丁美洲獨立分析師 Natalia Davies Hidalgo 表示，IMF 做出這樣的預測，是因為蓋亞那的人均石油擁有量是全球最高的。

Natalia Davies Hidalgo 指出，以沙烏地阿拉伯來說，每個人約擁有 1900 桶的離岸石油儲備，而蓋亞那則達到 3900 桶。此一數字可能還會更多，因為生產甚至還沒開始，同時一直還有新的發現。

蓋亞那將於下個月開始石油生產，Natalia Davies Hidalgo 認為，這一前景將為這個南美唯一講英語的國家，帶來經濟榮景。

IMF 在發表的報告中指出，在明年蓋亞那開始生產石油之後，提供了一個機會，可以在中期以合理的速度擴大資本及當前支出，以解決基礎設施方面的差距，同時減輕債務可持續性的擔憂。

不過 Natalia Davies Hidalgo 認為，IMF 這一預測可能過於樂觀，這是因為蓋亞那現任政府在明年 3 月大選之前，技術上說只是臨時政府，2020 年的預算尚未通過。除了缺乏監管立法外，蓋亞那基礎設施領域出現延誤和違約的可能性，也可能威脅到 IMF 預測的實現。

IHS Markit 對蓋亞那的經濟預測，則較 IMF「平實」得多，為 30%。

當然，IMF 在做出預測的同時，沒有完全忽視風險。並表示，擴大公共支出的步伐需要循序漸進，以減少吸收能力限制帶來的瓶頸，要避免浪費，並盡量減少與「荷蘭病」相關的總體經濟扭曲。

荷蘭病是指由於出口自然資源，導致貨幣匯率上升，因而工業出口減少、國內製造業衰退的現象。