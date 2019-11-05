美國制裁9名伊朗最高領袖哈米尼幕僚

美國財政部週一 (4 日) 表示，已經批准制裁 9 名與伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 親信，包括了參謀長，包括協助哈米尼進行激進破壞任務的二兒子、兒子岳父等，以及一名伊朗司法部高層。

美國此次制裁的目標對象包括哈米尼的左右手：參謀長 Mohammad Mohammadi Golpayegani 以及前軍事指揮官 Vahid Haghanian。

美國財政部將阻止上述制裁對象持有的任何美國控制的財產或利益，並禁止美國任何人，或任何實體與被制裁者接觸交流。

美國財政部週一表示，美國對與伊朗最高領導人哈米尼有聯繫的 9 人實施制裁，包括他的參謀長，一個兒子和伊朗司法機構負責人。

美國國防部在聲明中說，美國還批准對伊朗武裝部隊總參謀部 (Iran’s Armed Forces General Staff) 進行制裁，而恰好週一正好是伊朗狂熱份子佔領美國駐德黑蘭大使館，扣押了 50 多名美國人質的「人質事件」40 週年後。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 在一份聲明中說：「今日財政部的目標將聚焦在伊朗最高領導人哈米尼未當選的幕僚，針對其破壞和平的行動進行制裁。」

美財政部說，哈米尼於 2019 年 3 月被任命領導伊朗司法機構的 Ebrahim Raisi，而哈米尼的次子 Mojtaba Khamenei 也受到了制裁。