〈燦坤衝雙11〉逾千項商品降價億元 拚業績年增雙位數

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2019年11月5號13點7分

燦坤 (2430-TW) 迎戰雙 11，總經理李佳峰今 (5) 日宣布「雙 11 全民購物節」開跑，獨家引進 3 大科技品牌，包括睿米科技、華米科技及 Yeelight，共千款商品同步優惠，降價總額超過 1 億元，預估業績能較去年同檔期成長雙位數。

李佳峰看好「雙 11 全民購物節」買氣，加上共逾千項產品降價，預計熱銷的商品，分別為日本廠牌冰箱、SONY 電視、華碩 I7 電競筆電及 3 項獨家產品等，法人估，除帶動本季營運動能外，可占單月營收比重的 3-5 成。

獨家產品方面，李佳峰表示，睿米科技有多項吸塵產品，銷售全球逾 60 個國家，首度引進睿米 Roidmi X20 吸拖一體無線吸塵器來台。

易來 Yeeligh 的照明裝置，中國出貨量居冠，全球市場出貨量為前 3 大，引進靈動 LED 檯燈，限量 700 組，預計 11 月下旬開始出貨。

華米為智慧穿戴裝置廠，中國市占率為前 5 大，並於紐交所上市，李佳峰表示，共引進華米兩款產品，Amazfit GTS 魅力版智慧手錶，共有消光黑、玫瑰金、紳士藍等 3 色金屬錶身，另 Amazfit GTS 紳士版智慧手錶，續航力達 24 天，價格現省 500 元。