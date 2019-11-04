郭明錤：明年蘋果iPhone 5G類載板價漲3成 臻鼎又再受惠

中國天風證券分析師郭明錤看好臻鼎 (4958-TW) 後市，郭明錤最新報告進一步指出，除 iPhone SE 之外，明年下半年蘋果推出的新機，將全部支援 5G，並增加使用 10-15% 類載板，價格將提升 30-35%，全製程廠臻鼎可望再受惠。

郭明錤指出，明年下半年推出的新款 iPhone 將全部支援 5G，其中 10-15% 類載板製程主板，將受惠規格升級，預期價格可望提升 30-35%，SLP 主要供應商臻鼎與美商 AT&S，將是最大受益者。

郭明錤指出，5G iPhone 的 SLP 由於面積變大與規格升級，對臻鼎與 AT&S 的營收貢獻明年下半年將年成長約 35-40%，兩家公司供貨約 45-50% 的 SLP 。

郭明錤持續看好臻鼎產能擴充與搶攻蘋果硬板、軟板產品市占率，先前發表報告指出，預計蘋果將在明年初推出 iPhone SE 銷售，且目前 LCP 天線供應商包括日商 Murata(村田製作所) 與嘉聯益 (6153-TW) 等都將各取得 50% 供應量，而現有的 3 款 iPhone 11 系列，其中高單價 MPI 天線，由於供貨商東山精密無法順利出貨，臻鼎將受惠並增加訂單。