試圖左右總統大選？中國拋惠台「26條」

今 (4) 日，中國國台辦、中國發改委經商中央組織部等 20 個相關部門，聯合公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」簡稱「26 條措施」，並自公布之日起施行。

在這 26 條當中，主要受惠對象為台灣企業的措施共 13 條，包括台資企業同等參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設；及同等享受融資、貿易救濟、出口信用保險、進出口便利、標準制訂等政策，支持兩岸青年就業創業基地示範點建設等。

而受惠對象為台灣民眾的措施則共 13 條，包括為台灣民眾在領事保護、農業合作、交通出行、通信資費、購屋資格、文化體育、職稱評審、分類招考等方面提供更多便利和支持。

中國國台辦指出「26 條措施」是貫徹落實中共總書記習近平今年 1 月 2 日發表的「習五條」及中共十九屆四中全會的精神，「完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。」

中國國台辦進一步強調，這「26 條措施」能為台灣民眾、台灣企業提供更多同等待遇，其宗旨與先前的「31 條措施」一脈相承，是中國在對台工作中，貫徹以人民為中心發展思想。

不過在台灣舉辦總統大選的敏感時刻，中國再拋出惠台 26 條政策，已在台灣政壇再掀話題。

