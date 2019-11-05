保德信投信退休理財調查》沒千萬不敢退！

隨著高齡化、少子化來臨，退休金準備不再是特定族群專屬議題，而是全民必修課! 保德信投信為了解大眾對退休金準備態度和行為進行調查，可歸納出三大跡象：(1) 台灣民眾退休意識覺醒，但行動力明顯不足、退休金缺口仍大；(2) 退休金準備，不只靠政府 / 企業，更要靠自己；(3) 退休理財工具，共同基金共鳴度最高。

保德信投信 2019 年 10 月公布這項退休理財調查 *，結果發現：高達 7 成受訪者認為，退休金至少要準備一千萬新台幣才足夠，值得關注的是，超過 9 成民眾開始關注與進行退休金準備，顯示退休金不再屬於中年族群所擔憂話題，民眾對退休金觀念已經大幅覺醒。(* 資料來源： 保德信投信，2019/10；退休理財調查，834 份有效問卷，約六成受訪者年齡在 31~50 歲，男女比例約各半)

8 成民眾期望穩定現金流

調查中也顯示，超過 6 成民眾目前所準備退休金不到 300 萬新台幣，正因如此，大家認為最擔心的退休壓力來自「財務費用」和「醫療費用負擔」的不足，並且有 81% 民眾希望退休後每月能擁有穩定現金流，其中，近 4 成民眾預估每月退休費用約需 3~5 萬。

面對年金改革與退休金縮水雙重壓力，大多數受訪者對於退休後生活費用主要來源的認知出現改變，有超過 7 成的人認為，要靠銀行存款或自行投資理財，僅 20% 少數認為可仰賴政府 / 企業退休金，顯示國人已有「退休靠自己」明確認知。

退休理財工具 共同基金成首選

本次也針對退休理財工具進行調查，高達 8 成受訪者選擇共同基金，其次才是保險與股票。保德信投信分析，運用基金存退休金有兩大成敗關鍵，包括儘早規劃、拉長執行時間，基金可選擇定期 (不) 定額方式，相當適合作為退休理財工具，投資標的多元，搭配自身風險承受度，並以適當金額投資，累積退休金目標非難事！

其次，退休金準備需要長時間累積，愈早開始愈好，才能將投資年限拉長，並透過複利效果有效累積足夠的退休金，越早開始行動且透過積極理財管道，就越容易達成理想退休金目標。

退休買基金 兼顧多元配置與風險分散

保德信投信建議，若要有理想品質退休生活，退休後所得替代率須達 6～7 成。另外，準備退休理財時，則必須考量個人風險承受度與投資時間長短，建議選擇多重資產類型、ETF 或組合型基金，分散單一市場或標的風險，透過定期 (不) 定額扣款投資，搭配單筆逢低進場，為長線退休投資精打細算。

三檔樂退基金，透過完整規劃，享受人生悠遊自在

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