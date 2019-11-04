聯準會放水，投資人歡慶

一週回顧及表現

成熟市場

1. 聯準會再度降息一碼並暗示未來將延續低利率政策，加上優於預期的勞動市場數據，雙雙強化投資人信心，美國大型與小型類股分別上漲 1.47% 與 1.96%。

2. 歐洲央行行長德拉吉任期屆滿，新任行長面臨貨幣政策與財政政策空間都有限的情形下，經濟數據依然疲軟的困擾，美國股市樂觀情緒並未傳導至歐洲，歐洲股市微幅下跌 0.03%。

新興市場

1. 印度企業盈餘年增率高達 23.47%，普遍優於預期的財報，激勵印度股市上漲 2.83%，居主要新興市場國家股市之冠。

2. 俄羅斯政府考慮動用福利基金，來擴大明年政府支出，以刺激經濟成長，俄羅斯股匯市雙雙走揚。

債券市場

1. 聯準會降息一碼，加上再度開始的資產購買計畫，帶動各天期美國公債利率下滑，美國政府債券上漲 0.83%。

2. 美國降息縮窄美歐間利率差距，歐元兌美元表現強勁，歐洲高收益債券跟隨受益，單週上漲 0.71%。

原物料、匯率

1. 全球央行釋放的降息與資金潮，與部份轉佳的經濟數據持續拉扯，黃金價格於每盎司 1,500 美元間震盪，未能出現明顯走勢。

2. 受美國降息與轉向寬鬆貨幣政策影響，美國與其他已開發國家間利率差距有所縮窄，美元指數貶值 0.61%。

資料來源: Bloomberg, 2019/11/04（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/11/01）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/11/04（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/11/01）

三大市場關鍵事件及分析

1. 大選落幕，阿根廷重回左派道路

阿根廷反對黨候選人費南德茲擊敗現任總統馬克里，裴隆主義再度成為阿根廷政府政策核心，強化工會、增加社會福利與企業國有化等政策若實施，恐不利前任政府與 IMF 達成的預算平衡目標。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/10/29。

2. 歐洲央行行長德拉吉下台一鞠躬

歐洲央行行長德拉吉任期結束，繼任的行長拉加德面臨降無可降的利率，與很少國家有能力實施擴張性財政政策的限制，如何刺激歐元區經濟成長將是未來一大難題。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/10/29。

3. 再度降息一碼，聯準會卯足全力避免衰退

聯準會再度調降政策利率一碼，今年以來降息幅度已高達 0.75%，加上先前宣佈的資產購買計畫，充裕資金有利風險性資產表現。但若從刺激經濟成長角度來看，過高的債務暗示未來經濟成長率恐低於過往。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/10/31。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/10/29。

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