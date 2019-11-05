美股盤後 — 美股狂喜！道瓊、標普、那指、費半齊刷歷史新高

週一 (4 日) 隨著美中貿易談判樂觀，美元因風險偏好走高，美債殖利率與油價揚升，催動金融與能源類股大漲，美股四大指數罕見地全刷歷史新高。

美國商務部長羅斯週日表示，美國政府很快向美國企業發放華為出售許可證，並對本月簽署美中第一階段貿易協議感到樂觀。

由於華為貿易許可證即將發放，受對貿易敏感的晶片股大漲，蘋果再創歷史新高紀錄，但受到 Under Armour 與麥當勞牽連，消費類股走低。

週一 (4 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 11.36 點，或 0.37%，收 3078.27 點。

那斯達克指數上漲 46.80 點，或 0.56%，收 8433.20 點。

美股道瓊指數上漲 114.75 點，或 0.42%，收 27462.11 點。

費城半導體指數上漲 36.99 點，或 2.19%，收 1726.92 點。

標普 11 大板塊示意圖 (圖片：Finviz)

標普 11 大板塊有 4 個板塊收跌，公用事業 (-1.28%) 領跌，再來是房地產 (-1.05%) 與必需消費品 (-0.94%)；能源漲幅最高 (3.15%)，其次為工業 (1.20%) 與金融 (0.89%) 板塊。

隨著華為出售許可證即將發放，半導體類集體走揚，Marvell Technology 領軍大漲。

華為貿易許可證即將釋出。(圖片：AFP)

看好 Marvell Technology 在 5G 投資前景，富國銀行將該股評級自原先的「符合市場表現」調升至「優於大盤」，Marvell Technology (MRVL-US) 大漲 6.60% 至每股 26.80 美元。

Qorvo (QRVO-US) 大漲 4.41%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 4.24%；AMD (AMD) 大漲 4.01%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 3.90%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.81%

尖牙股歡聲齊漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.66% 至每股 257.50 美元，再創歷史新高。臉書 (FB-US) 上漲 0.57%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.74%；Netflix (NFLX-US) 上漲 2.11%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.36%。

台股 ADR 以聯電漲幅最高。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.14%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.76%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.67%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.43%。

美債殖利率走高，10 年期美債殖利率升至 1.78%，金融股隨之大漲，摩根士丹利 (MS-US) 上漲 3.17%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 1.03%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.80%。

焦點個股

歐洲航空安全局 (EASA) 執行董事 Patrick Ky 週一表示，波音停飛 737 MAX 客機很可能在 2020 年第一季度在歐洲復航。波音 (BA-US) 週一股價走揚 1.71% 至每股 351.09 美元。

波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.A-US) 亮眼財報加持下，其股價上漲 1.05% 至每股 326,800 美元。

消費類股受到 Under Armour 與麥當勞牽連走低。

美國運動服飾品牌 Under Armour (UAA-US) 週一公布最新財報，營收、獲利優於預期，但下修全年營收展望。此外，該公司有美化財報疑慮，正接受美國聯邦調查，拖累其股價週一暴跌 18.92% 至每股 17.14 美元，接近 52 週低點 (16.52)。

麥當勞執行長伊斯特布洛克 (Steve Easterbrook) 週日 (3 日) 因辦公室戀情遭董事會革職。投行 Piper Jaffray 週一將該公司股票評級下調至中性，利空消息促使其週一股價下滑 2.72% 至每股 188.66 美元。

華爾街分析

美股近期屢創新高，主要催化劑來自於聯準會年內三度降息、達成貿易協議希望，和優於預期十月非農就業數據。

摩根大通球和歐洲股票策略主管 Mislav Matejka 在一份報告中寫道：「我們仍持建設性態度，在下一次美國經濟衰退襲來之前尋找新高。」

Mislav Matejka 提到：「從歷史上看，衰退一般會在失業率觸底後平均一年出現。換句話說，人們需要看到失業率在一段時間內上升，才能相信經濟會持續放緩。」

Refinitiv 的 IBES 數據顯示，第三季財報季相當樂觀，到目前為止，大多數標準普爾 500 指數公司皆取得超乎預期的利潤。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「財報季基本上比我們預期的要好得多。目前看來並非令人難以置信，但它遠遠超出預期。貿易關稅消息大多是正面的，但總體來說，我們將繼續看到經濟方面等就業方面的積極數據。」

Wedbush 證券公司股票交易董事總經理 Michael James 表示，對上週五市場來到高點後，美中樂觀局面促使投資者更容易繼續加碼買進。