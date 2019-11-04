企業前10月購入工業用地已達467億元 桃園、台中分居前兩名

國際貿易衝突轉單效應持續擴大，除了中美貿易戰發酵外，近來日本與韓國貿易僵局也持續緊張，為台灣帶來許多大廠回流現象。工業地產交易從 2017 年受到中國政策影響逐年攀升，據信義全球資產統計，今年前 10 月工業地產交易金額已達去年整年交易金額的 9 成，來到 467 億元，桃園及台中分居前兩名。

信義房產 (9940-TW) 旗下信義全球資產指出，台中交易量迅速攀升，來到全台第二交易熱區，受美中貿易戰影響，回台大廠包括大立光 (3008-TW) 及台灣櫻花 (9911-TW) 等，另外，值得一提的是，台南工業地也不惶多讓，吸引國際大廠 google 宣布投資在南科投資。

台灣的台中地理環境優良，具備海港、空港以及高鐵三大便捷交通系統，為中部交通重要樞紐及經濟重鎮，大型建設陸續完善，吸引不少建商及壽險業提前布局，近期精密機械產業鏈回流中南部，帶動大面積工廠需求提升，台中今年不管是土地交易還是工業地產，都可見到大型企業插旗。

台中倉儲物流成為近期商用不動產中的新寵，根據內政部統計處資料顯示，台中 2019 年 1-8 月工業、倉儲開工總樓地板面積已遠遠超越去年一整年度，來到 13 萬 8115 坪，為六都第 2 名，全聯及全家今年相繼在台中興建物流中心，分別投資 10.8 億元和 14.05 億元。

信義全球資產經理王維宏分析，隨著全台工業地產交易熱絡，除了科技及傳產業持續購買自用廠房外，近年實體零售業者與電商對於物流倉儲需求擴增，帶動中南部工業地產成交量提升，國際科技大廠也宣布加碼投資台灣，選址開始往中、南部移動，主要因為中南部土地、廠房價格較北部親民。

台中近年交通建設到位以及產業技術發展完善，使得土地以及商用不動產交易明顯升溫，大型企業持續插旗，政府也針對缺地問題，加快開發工業區以及立體化方案，預計將持續帶動廠商進駐設廠。