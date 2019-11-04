安倍晉三與李克強會面 同意為習近平訪日共同努力

日本首相安倍晉三，與中國國務院總理李克強，在台灣時間週一 (4 日) 上午進行了短暫會談。雙方在談話中表示，為了讓中國國家主席習近平在明年春天造訪日本一事，為中日兩國帶來意義，彼此間除了將朝著這個目標來努力進行。另外為了區域及世界的和平與安定，也期盼兩國關係能有更進一步發展。

第 35 屆東南亞國家協會高峰會 (ASEAN Summit)，在 11 月 2 ~ 4 日於泰國曼谷舉行。另外，第 14 屆東亞峰會 (East Asia Summit)，也在 11 月 4 日登場。

參加東協 10+3 會議的各國元首們。(圖片：AFP)

為出席上述會議，日本首相安倍晉三、中國國務院總理李克強、南韓總統文在寅，還有東協 10 個會員國的領導人們，齊聚在泰國曼谷北部郊區的 IMPACT 展覽館。

於台灣時間週一 (4 日) 上午 11 點半左右，日本首相安倍晉三與中國國務院總理李克強，在當地進行了大約 20 分鐘的會談。在一開始，日本首相安倍晉三說道「為讓中國國家主席習近平，明年以國賓身分訪日一事帶來意義，將會努力的持續推動。兩國彼此也各自在地區，以及世界和平與安定具有責任。期待兩國關係有更進一步的發展」。

在此次會談上，中日兩國首腦也就明春習主席以國賓身分訪日一事，同意共同繼續努力，來讓該行程為兩國關係發展帶來意義。