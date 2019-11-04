南科三期開發土地難取得 黃偉哲憂台積電跑掉「打破碗公」

南部科學工業園缺地問題延宕多年，針對第三期開發進程，台南市長黃偉哲今 (4) 日坦言，目前市府與居民溝通並不順利，土地取得困難，未來還面臨路竹、橋頭兩大科學園區的競爭，黃偉哲擔心恐流失晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 等大廠擴建案，跑到其他縣市，形同「打破碗公」。

黃偉哲今日赴市議會總質詢，議員林志展指出，南科台南園區共 1043.15 公頃，截至今年 9 月底止，尚可出租土地僅剩 33.28 公頃，其中 26.44 公頃有廠商洽談中，未開發土地只剩下近 7 公頃，顯示用地趨於飽和，建議市府盡速開發第三期。

黃偉哲表示，南科三期開發是中央政府重要的政策，尤其未來因應包括台積電等南科有意投資的廠商，或是台商回台科技廠進駐，目前市府也積極要找出產業用地，不過，不僅之前規劃的 A、B、C、D 區及看西農場等開發評估問題，未來還須面臨路竹、橋頭兩大科學園區的競爭。

黃偉哲表示，根據中央內部評估報告指出，橋科土地取得容易，沒有社區及居民抗爭，反觀南科台南園區，中央則認為 A、B、C 三區都有社區，須面對遷村問題，不管是一般徵收或區段徵收，時程上都會來不及，若再碰上居民抗爭、拒絕徵收條件，南科三期開發勢必延宕，甚至可能流失台積電等大廠擴建案，跑到其他縣市，形同「打破碗公」。

黃偉哲坦言，目前與居民溝通並不順利，市府希望能用換地等方式，滿足居民想要出售土地後仍想居住在當地的願望，希望居民考量個人利益的同時，也能顧及地方發展的公益。至於看西農場的部分，由於多數為台糖土地，作業上相對容易、快速，可望先從看西農場進行開發，作為南科園區擴建的基地。