中火估5年減煤500萬噸 台電：台中用電攀高供需不平衡

中火日前因放流水硼超標問題遭中市府重罰，台電今 (4) 日表示，近年來推行自主減煤及配合地方政府要求，中火用煤量持續下降，在今年擴大降載等措施搭配下，預估 5 年減少逾 500 萬噸用煤量，等於減少發電量 100 億度以上，不過，台中市近 3 年用電成長率居全國之冠，亟需跨區調度供應。

台電說明，近年來中火用煤量大幅降低，2014 年為 1839 萬噸，2018 年已降為 1597 萬噸。今年在供電充裕的情況下，更採取全廠空污季停機 2 部，非空污季停機 1 部，再加上擴大降載措施，全年用煤量將遠低於中市府核發登載於許可證上的 1600 萬噸，預估 5 年減少逾 500 萬噸。

台電進一步指出，中火今年的發電量相較於 2014 年，將減發超過 100 億度，但反觀台中市 2016-2018 年用電量成長率為全國之冠，今年中部地區用電已出現供需不平衡的情況，經統計，中部地區 1-10 月約有 81% 的時間，需依賴北部與南部透過輸電線路跨區輸送電力來支援。

面臨未來台中市擴大招商，用電可能仍呈現大幅成長趨勢，台電強調，願與中部地區合作加強節電，以減少跨區之電力輸送，讓中火減煤與減發電量能持續進行。

為改善空品，除了從源頭著手，例如減少用煤量，或於空品預警時配合降載與環保停機外，也致力強化端末管控，並推動各項環保改善措施，投入超過 412 億元，改善機組空污防制設備，並興建室內煤倉防止揚塵。

同時，針對中火放流水硼超標引發爭議，台電今天再度致歉，並保證新廢水處理場預計年底完成，屆時放流水即可符合國家標準。