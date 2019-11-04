〈伺服器奪單大戰〉資料中心擴建需求大 代工廠紛搶進

資料中心需求升溫，全球四大資料中心谷歌 (GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 今、明年都有擴充資料中心的需求，也讓台代工廠積極瞄準，布局商機，各家都看準伺服器、資料中心需求搶進，其中廣達 (2382-TW) 旗下的雲達布局最快，動作最為積極，緯創 (3231-TW) 旗下緯穎 (6669-TW) 雖是後進者，但近年表現也不俗。

緯創旗下緯穎於 2012 年成立，鎖定雲端伺服器、專攻雲端客戶，100% 業務為伺服器，提供資料中心、雲端基礎架構產品及系統解決方案服務，客戶以臉書、微軟為大宗，第 3 家美系客戶亞馬遜 (AMZN-US) 也在今年正式加入，預期下半年新客戶加入、需求回升後，成長力道將逐步回升。

廣達近年則積極擴大布局雲端伺服器業務，旗下雲達是目前全球最大伺服器供應商，在電信與私人雲領域皆有布局，4 大美系品牌谷歌、臉書、亞馬遜、微軟皆為客戶，也宣布與英特爾、日本樂天、紅帽合作，共推下一代 5G 雲端運算解決方案，拓展電信通訊領域布局。

廣達董事長林百里日前以飛機比喻未來科技，形容雲端是基礎，接著才能繼續發展 AI、5G，今年開始，將用雲達這個品牌，搶攻更多市場機會，市場人士指出，廣達業務多元分散，但相較消費性筆電，伺服器更具未來發展空間，估目前約有 2 成營收貢獻來自雲端，今明兩年則可維持全年雙位數成長目標。

英業達 (2356-TW) 同樣看好伺服器、資料中心需求，客戶以中國客戶及谷歌為主，日前自主開發 400G 交換器，已進入送樣階段，預期明年將開始大量交貨，仁寶 (2324-TW) 也開始布局伺服器事業，可望切入伺服器代工市場，在消費性、筆電產品外，開拓新業務，拉高成長動能。

研調機構預期，隨著資料運用越趨普及，資料中心需求日漸升高，明年全球伺服器出貨量可望年增 5% 左右，2019-2024 年全球伺服器出貨量年複合成長率 (CAGR) 可望達 6.5%。

因應資料中心需求，4 大美系品牌幾乎都有建置新資料中心計畫，臉書規劃到 2023 年將開放 36 個資料中心，微軟也至少有 11 個資料中心會在 2020 年底上線，谷歌日前也宣布間在台灣建置下一個資料中心基地，以因應未來資料中心營運需求，目前谷歌在全球有 16 個資料中心，以及 20 多個租用資料中心。