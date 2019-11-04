台灣電子支付大整合卡關 LINE Pay、街口互轉帳本會期恐難過關

為進一步衝刺國內行動支付，金管會擬修法開放電子支付帳戶之間可以互相轉帳，例如：街口支付帳戶跟 LinePay 一卡通帳戶可以互相轉帳，原本力拚本會期送進立法院審議，不過金管會主委顧立雄今 (4) 日表示，因為立法院今年會期較短，而且即將總統大選有屆期不連續的問題，電支電票合併法可能無法在本會期過關。

立委蔡易餘表示，國內支付使用 QRcode 的陣營市占率約 51.1%、NFC 陣營 29%。但目前 QRcode 市占率差距大，市占率最大的 LINE Pay 市占率 22.3%、街口支付 19.7%、 APPLE Pay19.9%、台灣 pay 只有 4.7%，成長相當緩慢。

目前電支沒有辦法成為財金公司直接會員，一定要找一個銀行做管理行，才能做資金移轉清算，金管會日前發布「電子支付機構管理條例」修正草案，電子票證跟電子支付將整合成同一法規，且計畫由財金公司規劃成立「跨機構共用平台」，屆時電子支付業者也能納入到財金公司會員。

顧立雄表示，推 QRcode 共通標準可確保支付的安全跟便利性，但目前 QRcode 共通標準只能綁定各家銀行信用卡，電支業者例如街口、LINE Pay 受限於法源依據，還沒有加入，它們還是用自己的 QRcode，這是首要突破的。

顧立雄進一步指出，所謂的法源依據，就是電支電票合併法的修法，這點已得到央行很大的支持，但是草案送到行政院，不過因為立法院今年會期較短，而且即將大選有屆期不連續的問題，選後可能要再送回行政院，目前金管會研議的法案有幾十條，會不會在這本會期審，還是需依照行政院之後的規畫，電支電票合併法可能無法在本會期過關。

現在只能在自己支付業者的帳戶間轉帳，例如只能在街口支付的帳戶之間互轉而已；但電支業者納入財金公司會員後，未來不同電子支付的帳戶之間可以互相轉帳，也就是例如，未來可以街口支付帳戶跟 LinePay 一卡通帳戶之間就可以轉帳，更為便民。