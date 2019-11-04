〈伺服器奪單大戰〉戰火激烈 傳緯穎明年掉單三成 訂單流向廣達

伺服器市場競爭進入白熱化，市場傳緯穎 (6669-TW) 客戶明年調整分配，緯穎訂單恐少 3 成，衝擊明年營收，據傳多數訂單都轉向到同為伺服器大廠的廣達 (2382-TW) 旗下雲達，對此雙方皆不評論市場傳言。

緯穎回應，不評論此消息，強調目前並未感受到訂單變動，未來將持續按照既定計畫進行。

據了解，緯穎目前 100% 業務皆為伺服器、資料中心客戶，主要客戶包含臉書、微軟，第 4 季也加入亞馬遜，但市場傳出，3 大客戶針對明年訂單都重新做了調整，訂單多數轉往廣達旗下雲達。

廣達旗下的雲達，資料中心客戶涵蓋四大資料中心業者，包含臉書 (FB-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 與谷歌 (GOOGL-US)，明年訂單能見度良好，市場解讀廣達接大單，才會積極擴充在台的產能。

事實上，廣達今年大幅積極擴充在台產能，儘管對外說法都是因應美中貿易戰，不過可見主要著眼在明年訂單能見度高，客戶需求強，相比之下緯穎的產能集中在墨西哥，產能分配上不如廣達具優勢，因此流失大廠訂單。

緯穎第 3 季受記憶體價格下跌與新舊產品交替影響，營收衰退逾 2 成，但緯穎強調，客戶需求、出貨仍增加，預期隨著資料中心需求好轉，加上亞馬遜伺服器開始出貨，對第 4 季仍樂觀看待。

緯穎強調，目前全球產線布局有墨西哥、中國及歐洲捷克等地，因應全球貿易戰，將會彈性調整歐洲地區產能支應美國市場需求。

廣達資深副總楊麒令日前表示，因應美中貿易戰，近期擴大布局台灣、泰國生產基地，伺服器方面，目前輸美產品都完成調整，將避開美中貿易關稅，但會保留各地生產彈性給客戶選擇。

楊麒令日前也透露，在 5G 通訊需求推升下，預期今、明伺服器市場發展仍樂觀，光是今年雲達伺服器營收就會成長雙位數，明年也樂觀看待可維持同樣成長幅度，客戶以一、二線資料中心為主，而從楊麒令的說法可見，廣達明年的訂單展望相當正向，也間接證實取得不少來自緯穎的訂單。

廣達先前曾表示，未來發展重心將朝雲端布局，包含今年成立的雲達瞄準雲端伺服器業務、智慧醫療、智慧裝置、智慧家居等，日前更宣布投資 10 億泰銖 (約新台幣 10 億元) 在泰國設立子公司 QMB，並擴大投資中國轉投資相關企業 3.15 億美元 (約新台幣 97 億元)，另外新建華亞園區第三生產大樓，投資金額不高於 9.5 億元，以因應高階伺服器產能擴充需求。