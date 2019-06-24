RCEP談判進度緩慢 馬來西亞總理支持先排除印度等3國

區域全面經濟夥伴關係 (RCEP) 談判進度緩慢，馬來西亞總理馬哈地 (Mahathir Mohamad) 週末表態，他願意接受一個 13 國的協定，暫時排除印度、澳洲及紐西蘭，讓協定盡早簽署。

RCEP 原本為 16 國的架構，包括東協 10 國以及中國、日本、南韓、印度、澳洲及紐西蘭，如果協議確定，這將是一個占全球 GDP 近 3 分之的亞太區大型協議。自 2013 年以來，談判一直在進行，但印度並不願意開放市場。

馬哈地在接受《CNBC》訪問時表示，原始的 16 國架構在談判上出現困難，因為這些經濟體處於競爭關係，參與國要大幅改變思惟，這需要時間。他認為可以先達成 13 國架構的協議，再讓印度、澳洲及紐西蘭在未來加入。

但相對於馬來西亞總理的看法，印尼貿易部長 Enggartiasto Lukita 則認為，協議的框架仍是 16 個參與國，所有人都希望最好爭取全數簽署。

東協國家在這個週末於泰國進行了第 34 屆東協高峰會，會後發布的聲明中，各國重申在今年完成 RCEP 的承諾，特別是在美中貿易紛爭之下，為亞太地區的談判帶來新的緊迫性。

泰國總理帕拉育在會後記者會表示，如果東協能完成此一協定，將是全球規模最大的自由貿易協定。

帕拉育指出，美中貿易戰影響很多國家，東協中泰國、印尼、越南及新加坡都將參與，他希望會在 G20 峰會上討論此事，並商議解決方案。

美中貿易戰背景下，馬來西亞等東協國家經常被認為是受益者，因為公司會將生產由中國移出，以規避關稅。不過馬哈地認為，這些好處可能只是暫時的，如果美國政府出現變化，新政府可能會制定一套新的政策，再次促使企業重新思考想要的供應鏈生產地。