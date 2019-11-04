為何迄今美企財報總是優於預期？理由有二

截至上週五 (1 日) 為止，有超過 70% 的標普 500 企業已公布了財報，根據 FactSet 統計，標普 500 指數企業中有 76% 每股盈餘 (EPS) 超出預期，而有 61% 的營收超過預期，而這對股市而言，著實是個好消息。

但根據 FactSet 的數據，標普 500 第 3 季每股 EPS 年增率與去年同期相比，仍是下降了 2.7%，是創下 2016 年中以來的最大降幅，但該數字確實比一個月前華爾街預測的 -4.1% 要好得多。

摩根大通全球和歐洲股票策略主管 Mislav Matejka 在給客戶的報告中寫道：「美企的獲利令人驚訝。」

Mislav Matejka 表示：「儘管曾經標普 500 有些一些公司發出明確的獲利預警，但獲利未達預期的股票，也並未受到市場拋售。」

美股調研公司 The Earnings Scout 首席執行長 Nick Raich 對美股大多數企業財報又再度超越預期進行分析，直指這是因為以下兩個原因所造成。

首先，Nick Raich 表示，通常在任何特定單季中，標普 500 指數公司中約有 75% 至 80% 的企業財報會超出預期，主要是因為公司偏愛發布保守的財測，而華爾街分析師也跟進效仿，故很容易出現形成獲利超出預期的效果。

第二，Nick Raich 認為，本季美股獲利也受惠於聯準會 (Fed) 的降息刺激所帶動，Fed 今年以來已降息達 3 碼之多，大大降低美股企業的償債成本。

而展望本季 Q4，Nick Raich 提醒，目前標普 500 企業有不少釋放出 Q4 的悲觀財測，雖然 Q4 一直是美國的傳統消費旺季，但估計營收與每股 EPS 年增率表現將無法於 Q4 出現「正成長」。

據 FactSet 的數據顯示，一個月前華爾街還預期標普 500 營收 Q4 將成長 2.4%，但截至上週五 (1 日) 為止，該預期已降至 -0.4%。