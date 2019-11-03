〈觀察〉模組廠低價掃貨備庫存 記憶體產業Q3下肥上瘦

NAND Flash 歷經逾一年的景氣修正，報價在今年第 3 季落底反彈，加上第 3 季旺季需求啟動，市場買氣回溫，先前低價時拉高庫存的記憶體模組廠，取得低成本 NAND 庫存優勢，獲利表現看佳，第 3 季記憶體產業恐下肥上瘦。

去年 NAND Flash 產業供過於求難以遏制，加上智慧型手機需求趨緩，產業失衡情況嚴重，NAND Flash 去年總資本支出下調近 10%，仍無法翻轉失衡情形，去年 NAND Flash 價格跌幅約 6 至 7 成，今年第 1 季單季更重挫 3 成，而後並跌破現金成本價。

然而，東芝位於四日市的廠房，6 月中旬發生跳電事件，6 條 NAND Flash 產線被迫關閉，影響全球市場供給量，讓疲弱已久的市況撥雲見日，加上 7 月初日韓貿易戰開打，引發市場對韓半導體廠產能隱憂的疑慮，利多消息推升下， NAND Flash 價格 7 月起跌深反彈，經歷一波急漲後，直至近期仍維持漲勢。

在 NAND Flash 價格尚未反彈前，包括威剛 (3260-TW) 、群聯 (8299-TW)、十銓 (4967-TW) 等模組廠，早已趁低價在市場啟動備貨潮，建立庫存水位，以迎接市況回溫，其中又以群聯備貨最為積極。

今年首季 NAND 價格雖急挫 3 成，但群聯隨後發現價格出現緩跌情況，顯示市場已消化部分庫存，看好客戶將啟動庫存回補需求，並在第 2 季初搶先掃貨，大舉拉升庫存水位。

在 NAND Flash 價格落底前夕，模組廠紛紛掃貨，建立低價庫存，且第 3 季市場買氣增溫，旺季需求順利啟動，在客戶拉貨意願升高下，加上擁有低價成本優勢，模組廠第 3 季獲利表現，可望大幅優於原廠。

且業者也看好，第 4 季 NAND 需求持續強勁，在 SSD 平均容量與市場滲透率快速提升，及手機搭載容量成長支撐下，價格穩定態勢有機會延續。