APEC高峰會取消、中共四中全會落幕、台積電與格芯和解 本周重要大事回顧

亞太經濟合作會議受到智利示威遊行抗議影響，宣布取消本屆主辦 APEC 高峰會，也影響美國、中國兩國元首見面討論貿易戰協議的事宜，中國共產黨四中全會落幕，強調將擴大開放、保障外資投資，國內焦點方面，台積電宣布將透過全球專利交互授權，與格芯達成全面和解，也預期明年產能佈建下，將是大幅成長的一年，台股本周大漲 103.41 點，漲幅 0.92%，來到 11399.53 點，以下是本周重要大事回顧：

貿易利多 美國考慮延長豁免 340 億美元中國商品關稅

美國貿易代表署 (USTR) 周一 (28 日) 宣布，考慮在 11 月 1 日啟動一項程序，延長豁免 340 億美元中輸美部分商品的關稅。

美國去年 7 月 6 日對 340 億美元中輸美商品徵收 25% 關稅，爾後 12 月提供部分商品關稅豁免，為期一年，正當該豁免期限即將屆滿 (今年 12 月 28 日) 之際，美國貿易代表署周一 (28 日) 宣布，考慮將延長該豁免期限至多一年。

智利爆發暴力抗議 宣布取消主辦 APEC 高峰會

智利總統 Sebastian Pinera 周三 (30 日) 表示，由於智利目前正出現大規模的示威抗議，且演變成暴力、縱火、搶劫事件，故宣布取消主辦本屆的 APEC 高峰會，並宣布該國進入緊急狀態，同時取消原定於 12 月召開的《聯合國氣候變化框架公約》。

智利本次爆發示威抗議，主要是由於智利政府計劃將地鐵票價漲價 30 披索 (約合 4 美分)，但最後卻演變成大規模的示威遊行、並目前已出現暴力、縱火、搶劫事件，而智利政府亦已派遣部隊驅趕民眾，目前傳出至少已有 19 人死亡。

而美國總統川普 (Donald Trump) 與中國國家主席習近平，原可望於 11 月在智利召開的 APEC 峰會上舉辦川習會，並可望簽署第一階段的貿易協議，但目前智利宣布取消主辦 APEC 峰會之後，白宮尚未宣布下一個川習會的可能地點與時間。

世界遺產 沖繩首里城遭祝融

日本沖繩世界遺產首里城周四 (31 日) 凌晨陷入火海，木造建築的正殿、南北殿等共 4200 平方公尺全都燒毀，引發全球關注，根據日媒報導，火勢延燒超過 6 小時，包括正殿、南北殿等 6 個宮殿主體共計 4200 平方公尺全被燒毀。

琉球王國時代的王宮首里城，不僅是聯合國的世界遺產，也是沖繩人的精神象徵，大約在 500 年前興建，1933 年被日本政府指定為國寶，但在太平洋戰爭沖繩戰役中被燒毀，後來經過漫長的重建復原工作，當時使用的木材還是從台灣運去的，首里城遭大火吞噬，不僅讓沖繩人心痛落淚，也引發全球關注。

中共四中全會：擴大開放、保障外資不會停

中國中共四中全會周四 (31 日) 閉幕，會後中財辦副主任韓文秀表示，中國對外開放是基本國策，不論國際情勢如何轉變，中國與世界經濟的關聯會越來越緊密，與各國雙贏的廣度和深度將不斷拓展。

韓文秀強調，中國會進行更大規模的開放政策，區域放寬至全中國，不僅限於沿海，包括改善對外開放的區域佈局，鞏固東部沿海地區開放的領頭羊角色，且加速自貿試驗區、自由港等對外開放建設，並全力推動共建一帶一路高品質發展，拓展對外貿易多元化。

Google 宣布將以 21 億美元收購穿戴設備商 Fitbit

根據外電報導，Google 母公司 Alphabet 宣布將以每股 7.35 美元 (約新台幣 223.88 元) 收購穿戴設備廠商 Fitbit，預計總收購規模估計為 21 億美元 (約 639.66 億元)，預期交易將於 2020 年完成。

Fitbit 行政總裁 James Park 表示,，在 Google 的資源在全球平台之下，Fitbit 將會在可穿戴設備業務繼續創新，市場分析師則認為，Alphabet 收購 Fitbit 之後，將能夠直接切入穿戴式運動設備、健康監測領域，將直接與蘋果在智慧型手錶領域上競爭。

Google 增資 260 億元擴大投資台灣 投審會准了

經濟部投審會周一 (28 日) 核准 Google 申請匯入 260 億元，擴大集團在台灣投資事業營業活動所需的資金需求，擴建既有資料中心的營運及增購設備。

Google 2013 年於彰化彰濱工業區啟用資料中心後，日前宣布在台南購地建置下一個資料中心基地，Google 表示將繼續尋求在台擴展的機會，並擴大實習計畫，為台灣帶來更多的就業機會。

台積電宣布透過全球專利交互授權 與格芯達成全面和解

台積電周一 (28 日) 宣布與格芯 (GlobalFoundries) 達成專利訴訟和解，雙方同意撤回雙方之間與客戶相關的所有法律訴訟，並同意對現有及未來十年的半導體技術專利，達成全球專利交互授權協議。

雙方在聲明中指出，台積電與格芯宣布撤銷雙方之間以及與客戶相關的所有法律訴訟，隨著台積電和格芯持續大幅投資半導體研究與開發，雙方已就現有及未來十年將申請之半導體技術專利達成全球專利交互授權協議，此項協議將確保台積公司及格芯的營運不受限制，雙方客戶並可持續獲得兩家公司各自完整的技術及服務。

台積運動會加碼大紅包 董座：明年會是大大成長的一年

晶圓代工龍頭台積電周六 (2 日) 舉行第 28 屆運動會，約 1.1 萬名員工及 7000 名眷屬參加，董事長劉德音表示，今年整體半導體產業雖遭遇逆風、台積電面對許多挑戰，但今年台積電營收仍將逆勢微幅成長，且明年在大幅投資產能佈建下，將是大大成長的一年，

劉德音表示，明年 5 奈米就會接續 7 奈米的腳步，締造又一個世界最先進半導體技術的里程碑，再一次同時提供世界所有創新者，最先進的技術，至於下一個世代的 3 奈米製程，目前也正依照計畫進行，順利開發中。

劉德音也宣布，將對 3.9 萬名員工，每人加發 1.2 萬元紅包，共將發出 4.68 億元紅包。

台商回台再報喜 經長：年底前目標落實投資 2100 億元

經濟部周四 (31 日) 再公布通過投資台灣 3 大方案共 9 家帶來逾 53 億元的投資，其中，台商回台的部分，累計投資金額已達 6236 億元，經濟部長沈榮津表示，未來重點還是放在落實投資上，預計今年底前目標落實 2000-2100 億元。

對於行政院主計總處上修今年第 3 季經濟成長率概估至 2.91%，沈榮津表示，台灣經濟前景樂觀主要歸功於三大因素，包括台商回台投資、美中貿易摩擦產生轉單效應及政府持續擴大內需。