〈台積運動會〉股價頻創高 張忠謀：並不感到意外 對投資人而言可能是

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (2) 日舉行第 28 屆運動會，創辦人張忠謀說，自己還是會與董事長劉德音與總裁魏哲家見面，但要求不要聽到公司秘密，想保有隨時自由買賣台積電股票的權利，他並說，台積電股價上漲對投資人來說是意外，但對他來說從不是意外。

張忠謀去年 6 月股東會後退休，今年為其退休後，首度回台積電參加運動會。張忠謀致詞時表示，今天早上一到運動會現場，受到同仁熱烈歡迎，感覺回家了，並解釋去年沒參加運動會的原因，是因退休前參加多場歡送會，同仁都依依不捨地向自己說再見，「若幾個月後又回來向大家揮手，好像送不走似的」。

不過，張忠謀也說，去年也跟董事長劉德音說，若明年自己還健在，台積電也繼續成功，就會來。他並提到，既然如劉德音所說，明年會是台積電成長很快的一年，明年小禮物 (紅包) 或許可以加碼了，語畢，現場員工立刻發出一陣熱烈歡呼聲。

張忠謀會後受訪時也透露，還是常跟劉德音與魏哲家見面，但非定期會面，而是很自然、非正式的碰面，最近一次見面是在日前台積電法說會時，他說，每次法說都會在辦公室看，上次與劉德音一起觀看，會後魏哲家也前來碰面，自己的要求就是不要聽到公司的秘密，想保有隨時自由買賣台積電股票的權利。

對於台積電近期股價衝上 300 元大關，張忠謀則說，台積電股價上漲對千千萬萬投資人來說是意外，但對他而言，從來都不是意外，確實覺得台積電是一個奇蹟。

談及個人投資理財，張忠謀表示，當初在德州儀器 (TI) 工作時，就是因為對公司有信心，而持有 TI 股票，也實現所謂的美國夢；自己的人生只有兩個階段，第一個階段為德儀效命，投資德儀股票，第二個階段則是為台積電效命，投資台積電股票。