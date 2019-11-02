〈台積運動會〉加發4.68億元紅包 劉德音：明年會是大大成長的一年

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (2) 日舉行第 28 屆運動會，約有 1.1 萬名員工及 7000 名眷屬參加，董事長劉德音表示，今年台積電面對許多挑戰，還是一步步走了過來，半導體業雖遭遇逆風，台積電今年營收仍將逆勢微幅成長，且明年在大幅投資產能佈建下，將是大大成長的一年，他並宣布，將對 3.9 萬名員工，每人加發 1.2 萬元紅包，共將發出 4.68 億元紅包。

劉德音說，回顧過去一年，台積人一起面對許多大大小小挑戰，有從產業景氣來的，有從供應商瑕疵來的，有從競爭者突襲來的，有從國際地緣政治來的，但還是一步步走了過來，回想過去一起走過的台積年歲之中，不也都是重重挑戰。

劉德音表示，台積人總是團結一致，秉持共同珍惜的台積核心價值，步步朝共同願景邁進，每當挑戰來臨，同心協力克服挑戰，就算偶有挫敗 也從中學得教訓，變更強壯，如創辦人張忠謀在台積創新館送給台積電的題字，「嚴峻挑戰後面，是美好的未來」。

劉德音說，過去一年來，台積在「技術領先、卓越製造、客戶信任」三大優勢中，都有長足進步，台積電最先進的 5 奈米製程即將準備就緒，過去一年多，新竹晶圓 12 廠、台南 18 廠，同仁投入大量心力與時間，也交出很好的成績，客戶也十分滿意。

劉德音並說，明年 5 奈米就會接續 7 奈米的腳步，締造又一個世界最先進半導體技術的里程碑，再一次同時提供世界所有創新者，最先進的技術，同步推出各樣最先進的產品，讓人類社會更永續發展、更繁榮進步。

至於下一個世代的 3 奈米製程，劉德音表示，也正依照計畫進行，順利開發中，再下一世代 2 奈米的 Pathfinding 也加速進行；特殊製程方面，過去一年，無論是 RF 技術、CIS 技術、3D IC 或先進封裝技術，或是 PMIC、MCU 技術，都有長足進步。

劉德音說，在台中晶圓 15 廠，7 奈米近 2 年也進行獨步全球的快速 Ramp-up 與大量生產，在 7 奈米學習曲線上，已產出超過 100 萬片 12 吋晶圓，而首次以極紫外光 (EUV) 應用的 7 + 奈米技術，也於今年 6 月起大量生產，且有很好的良率表現。

整體而言，劉德音表示，2019 年是半導體遭遇逆風的一年，全球半導體預估衰退 12%，半導體除記憶體外也預估衰退 3%，但可以確定 2019 年台積的營收，將較 2018 年微幅成長，雖然不夠多，但也是逆勢成長，成績算是突出的，更重要的是，已為 2020 年做好準備，大幅投資產能的佈建，展望 2020 年，將會是大大成長的一年。

最後，劉德音更宣布，今年 5 月 31 日以前到職，職級 60-64 的直接人員、職級 20-26 的行政與技術人員，及職級 31-33 的工程師與管理師，總共約 3.9 萬名同仁，將在下月發放每人新台幣 1.2 萬元的紅包，感謝大家對台積的貢獻。